Перенос акции Бессмертный полк 2020 в Уфе: какого числа пройдёт и почему переносят

Бессмертный полк 2020 в Уфе отменили из-за угрозы распространения коронавируса.

Больше сотни тысяч уфимцев уже не первый год участвовали во всероссийской акции памяти Бессмертный полк, посвященной погибшим на фронте Великой Отечественной войны солдатам. Однако 9 мая 2020 года Бессмертный полк в Уфе перенесли из-за угрозы распространения опасного коронавируса. Эта неприятная новость весьма логична, ведь на акции участники идут плечом к плечу, и риск заразиться коронавирусом очень велик.

О том, что в стране переносят все мероприятия, связанные с Днем победы, заявил на Совете безопасности Президент России Владимир Путин.

Он отметил, что акция Бессмертный полк в стране обязательно состоится. Однако это произойдет после того, как угроза распространения коронавируса в стране спадет.

Сейчас остается неизвестным, на какой срок возможен перенос акции Бессмертный полк в Уфе. Пока на ум приходят только две даты – 24 июня (как день проведения первого Парада победы) и 3 сентября (как День воинской славы).