2020-04-16T19:02:39+03:00
Общество

Перенос Парада Победы 2020 в Уфе: какого числа пройдёт и почему переносят

Парад Победы в Уфе переносят из-за угрозы распространения коронавируса
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Парад Победы 2020 в Башкирии переносится на неопределенный срокПарад Победы 2020 в Башкирии переносится на неопределенный срокФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

В 2020 году Парад Победы в Уфе перенесли на неопределённый пока срок из-за угрозы распространения коронавируса.

О том, что привычный и любимый всеми жителями страны Парад Победы переносят стало известно в четверг, 16 апреля. Об этом заявил лично Президент страны Владимир Путин.

Он объяснил, что все торжества, так или иначе связанные с 9 мая, для всех жителей России являются святыми. Однако вместе с тем велики риски, которые связаны с эпидемией коронавируса, пик, который в Россию еще так и не пришел. Своим личным распоряжением Путин перенес подготовку к Параду Победы на Красной площади на неопределенный срок. Соответственно, парады переносятся и в каждом регионе страны.

Остается неизвестным, на какой срок перенесли Парад Победы 2020 в Уфе. Вполне вероятно, что он пройдет 24 июня (день первого парада) или 3 сентября (перенесенный депутатами Госдумы День воинской славы).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Страшно было первые 18 километров»: Две пенсионерки из-за закрытых границ шесть дней добирались на перекладных из Белоруссии в Петербург
За это время бабушки преодолели две с половиной тысячи километров - автостопом, такси, поездом, электричкой и просто пешком
Новости 24
В Башкирии сиделка до смерти забила 83-летнюю женщину-инвалида
Минобр Башкирии организовал онлайн-консультации по подготовке к ЕГЭ
«Еще жестче будем реагировать»: Радий Хабиров ответил жителям, которые недовольны новыми мерами самоизоляции
У здания правительства Башкирии задержали наркомана с «синтетикой»
На продуктовые пакеты для малоимущих семей Башкирия потратит 70 млн рублей
Тест на коронавирус в Уфе: где сдать и сколько стоит
В Башкирию в конце марта-начале апреля из 59 стран вернулись более 2,5 тысячи жителей
В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальная информация на 16 апреля
В Уфе рядом со складом обнаружили мертвую женщину с разбитым лицом
«Лучше так, чем потом до конца жизни не простить себя»: Хабиров перечислил новые меры самоизоляции
«Всю дорогу до больницы рвало»: умирающего 19-летнего парня от опухоли в Башкирии госпитализировали
Банк УРАЛСИБ и МСП Банк предложили совместное решение по поддержке малого бизнеса
«Врачи находятся в остром стрессе»: в минздраве Башкирии рассказали, хватает ли в республике медиков