Перенос Парада Победы 2020 в Уфе: какого числа пройдёт и почему переносят

В 2020 году Парад Победы в Уфе перенесли на неопределённый пока срок из-за угрозы распространения коронавируса.

О том, что привычный и любимый всеми жителями страны Парад Победы переносят стало известно в четверг, 16 апреля. Об этом заявил лично Президент страны Владимир Путин.

Он объяснил, что все торжества, так или иначе связанные с 9 мая, для всех жителей России являются святыми. Однако вместе с тем велики риски, которые связаны с эпидемией коронавируса, пик, который в Россию еще так и не пришел. Своим личным распоряжением Путин перенес подготовку к Параду Победы на Красной площади на неопределенный срок. Соответственно, парады переносятся и в каждом регионе страны.

Остается неизвестным, на какой срок перенесли Парад Победы 2020 в Уфе. Вполне вероятно, что он пройдет 24 июня (день первого парада) или 3 сентября (перенесенный депутатами Госдумы День воинской славы).