Глава Башкирии допустил, что режим полной самоизоляции продлится до лета

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в региональном правительства заявил, что режим полной самоизоляции в республике продлится как минимум до лета.

«Мое личное видение, основанное на том, что в мире происходит сейчас. Вы настраивайтесь вдолгую, и жителей настраивайте на это. Апрель-мая – это как «здрасьте» мы работаем в этом режиме. Дай бог, если так, если дальше, в лето не пойдет», – обратился Хабиров к правительству, а также главами районов и городов Башкирии. Он несколько раз подчеркнул, что в республике введен «повышенный, предельный режим самоизоляции».

Радий Хабиров - о режиме полной самоизоляции в Башкирии до конца мая // 16.04.

В республике не только «анонсировали» продление полной самоизоляции до конца мая, но и ввели ряд дополнительных ограничительных мер.

Выданные ранее пропуска для поездки на работу с 20 апреля будут недействительны. Вместо них введут новые – с более подробной информацией как о работающем предприятии, так и его сотруднике. В случае отсутствия документа – административный протокол и штраф.

Ездить на личном автомобиле разрешается только дважды в неделю – и то по предварительной регистрации на специальном портале doroga02. На путь – не более 90 минут.

В общественный транспорт и такси теперь можно зайти, имея на лица маску, а на руках – перчатки. Правоохранительные органы будут останавливать автобусы и проверять наличие у пассажиров средств индивидуальной защиты.

Режим полной самоизоляции в Башкирии был введен 31 марта. Жителям разрешено покидать жилища только для поездки на работу, выгула животных, выноса мусора и похода в магазин. Для пенсионеров и детей действует комендантский час – с 18:00 до 10:00 и с 18:00 до 13:00 соответственно.