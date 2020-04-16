Коронавирус в Башкирии, последние новости на 17 апреля 2020 года: 42 новых случая заражения и ужесточение самоизоляции

Ситуация с распространением коронавируса в Башкирии становится все более напряженной. За сутки количество заболевших в республике увеличилось на 42 человека. Общее количество пациентов с подтвержденным коронавирусом составляет 191 человек, из которых шестеро скончались, а еще 9 выздоровели и выписались домой.

- С подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах Башкирии находятся 332 человека, из них 10 – несовершеннолетние, - уточнили в минздраве Башкирии на очередном брифинге. – Продолжается мониторинг всех случаев ОРВИ и внебольничных пневмоний.

По состоянию на утро 17 апреля, подтвержденные случаи коронавируса зарегистрированы в 12 городах и 17 районах республики. Большинство пациентов, по-прежнему, находятся в РКБ им Куватова, Демской ГКБ и республиканской инфекционной клинике, а также в Белебеевском районе, где число пациентов с подтвержденным диагнозом достигло 20.

На карантин из-за коронавируса закрыты 7 крупных больниц в Башкирии, а также нефтекамский психоневрологический интернат, где скончался пациент с подозрением на COVID-19.

Вернувшихся в республику из-за границы или крупных городов России жителей будут проверять особенно тщательноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИЗ-ЗА УГРОЗЫ КОРОНАВИРУСА В БАШКИРИИ УЖЕСТОЧАТ МЕРЫ ПРОТИВ ВЕРНУВШИХСЯ ИЗ ДРУГИХ ГОРОДОВ

В Башкирию продолжают возвращаться жители республики из-за границы, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В связи с этим глава региона Радий Хабиров поручил ужесточить меры карантина в отношении них, чтобы не допустить распространения инфекции.

- Надо понимать, что прибывшие из Москвы для нас тоже предоставляют угрозу, как потенциальные носители вируса, - заявил Хабиров, отметив, что все прибывшие должны сразу же уйти на двухнедельный карантин.

Также глава региона поручил тщательнее организовывать проверки тех пассажиров, которые вернулись в республику на автобусах.

- Люди приезжают в набитых междугородних автобусах. Десятки часов там сидят в одном месте, и никакого там уровня дезинфекции нет, это недопустимо, - заявил Радий Хабиров.

В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ ОТКРЫЛИСЬ ПАРИКМАХЕРСКИЕ И ОПТИКИ, А В ЦЕРКОВЬ ХОДИТЬ НЕЛЬЗЯ

На днях Радий Хабиров внес поправки в указ о режиме полной самоизоляции из-за коронавируса в Башкирии. Теперь в республике будут работать парикмахерские, салоны красоты и магазины оптики. Вот только попасть туда можно только строго по записи, в помещениях должны находиться не более шести человек (включая работников), все обязаны носить защитные маски и соблюдать возможные при прохождении процедур меры социального дистанцирования.

Также, согласно новым правилам самоизоляции по коронавирусу в Башкирии, теперь граждан не будут штрафовать на улице, если они направляются в суд, полицию, госорганы или призывную комиссию. Правда, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также письмо-приглашение или повестка в суд или военкомат.

А вот верующих жителей республики ждет разочарование: посещение церквей и храмов по-прежнему остается под запретом, поэтому даже праздновать Пасху придется дома.

Возможно, что режим самоизоляции продлится еще на месяцФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

РЕЖИМ ПОЛНОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА В БАШКИРИИ МОЖЕТ ПРОДЛИТЬСЯ ДО КОНЦА МАЯ

О том, что режим полной самоизоляции не закончится в конце апреля, а может продлиться минимум до конца мая, заявил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики.

- В апреле-мае мы работаем вот на предельном режиме самоизоляции и предельном режиме всех наших контрольных мероприятий, – уточнил глава региона.

Также, начиная с 20 апреля, в Башкирии ужесточаются правила выхода из дома, поездок на общественном транспорте и личном автомобиле. Стражи порядка будут проверять пропуски и нещадно штрафовать тех граждан, которые выходят из дома без уважительной причины. Что касается общественного транспорта и такси – ездить в нем можно теперь только в масках и перчатках, а количество поездок на личном автомобиле сокращается до двух в неделю, причем время поездки не должно превышать 90 минут, и водитель обязан заранее зарегистрироваться на сайте doroga02.ru.