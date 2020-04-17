В Башкирии заработала горячая линия для инвесторов «Золотого запаса»

Пока вся Башкирия продолжает находиться в режиме самоизоляции из-за распространения коронавируса, работа по возвращению денег кредиторам инвестиционной площадки «Золотой запас» продолжается. На днях заработала горячая линия по вопросам банкротства для кредиторов, в первую очередь, двух заемщиков – ООО «Тихая гавань» и ООО «Форум». На сегодняшний день процедура банкротства в этих организациях введена по решению суда. Однако обратиться туда могут и другие заимодавцы «Золотого запаса».

Телефон горячей линии: +7 (987) 606-2810, работает в будни с 10:00 часов до 17:30 часов.

Кроме того, каждый кредитор может обратиться в Центр юридической помощи займодавцам, расположенный по адресу Новомостовая 28/1. Он возобновит прием инвесторов сразу после отмены режима самоизоляции, введенного указом главы Башкирии 31 марта 2020 года.

Юридической поддержкой кредиторов занимается команда профессионалов при непосредственном участии Совета при главе Башкирии по правам человека и развитию институтов гражданского общества. Помогают им и сами члены инициативных групп кредиторов «Золотого запаса».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Напомним, ситуация с инвесторами «Золотого запаса» стала стремительно развиваться в прошлом году. Весной Центробанк отозвал лицензию у «Роскомснаббанка», где лежала львиная доля денег, которые должны были быть инвестированы на развитие целого ряда предприятий. Среди них были и клиенты «Золотого запаса». Чтобы уладить ситуацию и организовать возврат денег их законным владельцам, к делу подключился Совет по правам человека при главе Башкирии.

ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС

С самого начала позиция СПЧ при главе республики была обозначена как «возврат денег через банкротство заемщиков». Как показало время, эта стратегия принесла свои плоды. Начиная с осени 2019 года инициативная группа кредиторов при поддержке Совета обратились в суд с требованием отклонить иски ООО «Потенциал» к компаниям заемщикам на сумму 1,087 млрд рублей. Суд принял сторону инвесторов «Золотого запаса».

- Кроме того, с нашей поддержкой запущены банкротные процедуры по всем юридическим лицам – заемщикам. В этот список входят ООО «Центр комплексных решений», ООО «Новация», ООО «Тихая гавань», ООО «Советник», ООО «Форум», ООО «Дарс», ООО «Парк-сити». На счет арбитражного суда внесены депозиты от юрлиц- заемщиков по 200 тысяч рублей от каждого на обеспечение процедуры, - рассказали «Комсомолке» в Совете по правам человека при главе Башкирии.

Как отмечал еще в прошлом году председатель Совета Владимир Барабаш, этот путь не может разрешить ситуацию мгновенно, но «выбранный нами вариант ее решения вселяет в нас осторожный оптимизм».

Что касается уже начавшихся процедур наблюдения в двух компаниях заемщиках, то на данный момент назначены арбитражные управляющие. В ООО «Тихая гавань» им стал Азат Идрисов, а в ООО «Форум» - Александр Савинцев.

СКАЗАНО

Азат Идрисов, временный управляющий ООО «Тихая гавань»

Как пояснил в беседе с «Комсомолкой» Азат Идрисов, процедура наблюдения в отношении ООО «Тихая гавань» была введена 14 февраля 2020 года. Временный управляющий пояснил, что сейчас происходит в рамках этого процесса.

- Временным управляющим в адрес государственных органов, руководителя ООО «Тихая гавань» направлены запросы с требованием о предоставлении информации об имуществе ООО «Тихая гавань». В настоящее время осуществляется подготовка финансового анализа общества на основании полученных ответов на запросы. Офис временного управляющего приостановил прием граждан из-за введенного режима самоизоляции, однако, консультирование граждан по вопросам банкротства ООО «Тихая гавань» продолжается и осуществляется по телефону горячей линии: +7 (987) 606-28-10, - подчеркнул временный управляющий.