2020-04-15T20:51:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Башкирии, последние новости на 16 апреля 2020 года: новые заражения, смерти и COVID-19 в детсаде

Последние новости о ситуации в Башкирии с коронавирусом на утро 16 апреля 2020 года, что известно на данный момент
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Что известно на данный момент о коронавирусе в БашкирииЧто известно на данный момент о коронавирусе в БашкирииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Башкирии по состоянию на 16 апреля 2020 года подтверждены 149 случаев коронавирусной инфекции – за минувшие сутки прирост составил 20 человек. Девять пациентов выписано по выздоровления, 116 находятся на госпитализации, 19 лечатся дома и уже пятеро – умерли.

ЧТО ИЗВЕСТНО О НОВЫХ ПОГИБШИХ ОТ КОРОНАВИРУСА В БАШКИРИИ

В Башкирии от коронавируса за каких-то два дня подтвердились четыре смерти. 15 апреля стало известно, что новые умершие – это мужчины, причем не самые пожилые. Первому погибшему – жителю Стерлитамака – 52 года. Его состояние было осложнено острым лейкозом. Про второго пациента с летальным исходом по COVID-19 известно куда больше. Ему всего 33 года, зовут его Юлай и родом он из Мечетлинского района. Скончался мужчина в карантинной больнице имени Куватова в Уфе, будучи подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких. Он поступил в медучреждение с диагнозом «сахарный диабет с осложнениями». Не исключено, что он мог заразиться в самой РКБ, где была зафиксирована вспышка коронавируса.

ВСЕ ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС ТЕПЕРЬ ДЕЛАЮТ ПРЯМО В БАШКИРИИ

Если раньше подтверждать диагноз COVID-19 у жителей Башкирии приходилось через институт «Вектор» в Новосибирске, то с этой неделе все исследования, связанные с коронавирусом, проводятся прямо в республике. Заниматься этим будут учреждения здравоохранения, в том числе и частные. Тем не менее окончательный и заверенный результат остается за Центром гигиены и эпидемиологии РБ. Это определенно хорошая новость, потому что данные о зараженных коронавирусом в Башкирии будут приходить куда более быстро и оперативно. По последним данным, всего в Башкирии проведено 24,8 тысячи исследований.

ДЕТСКИЙ САД В УФЕ НА КАРАНТИНЕ: КОРОНАВИРУСОМ ЗАРАЗИЛСЯ РОДИТЕЛЬ СРАЗУ ДВУХ ДЕТЕЙ

Уфимский детсад №122, расположенный в микрорайоне Сипайлово, закрыт на карантин из-за коронавируса. Заразу обнаружили у одного из родителей сразу двух детей, которые в составе дежурной группы посещали дошкольное учреждение. Информацию передали в городской администрации. Известно, что всего в группе было 22 ребенка. Дошколята инфицированного родителя ходили туда в течение четырех дней: со 2 по 6 апреля. Эпидемиологи уже выполнили все необходимые санитарные меры. Центр гигиены провел дезинфекционную обработку. Сейчас медучреждения работают с родителями контактных детей. Семьям и сотрудника садика строго рекомендовано соблюдать режим полной самоизоляции. Ситуация с распространением коронавируса находится на особом контроле властей Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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