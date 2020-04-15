Медики больницы в Башкирии, где произошла вспышка коронавируса, бьют тревогу – к ним подселили больных пневмонией

Врачи отделения ревматологии многострадальной РКБ имени Куватова в Уфе, где произошла вспышка коронавируса, рассказали о том, что к ним подселили больных пневмонией. Об этом, в частности, сообщила руководитель отделения Римма Камалова.

По ее словам, у них оказался медицинский персонал и медсестры из отделения траснплантологии, а также врач-хирург. У них у всех пневмония, равно как и у самих сотрудников ревматологии.

«Мы не имеем права их лечить. Их назначили лечащими врачами врачей неврологов. Они вообще как бы некомпетентны. Лечить пневмонию… как они могут?!», – возмущается Камалова. Она добавила, что в отделении не хватает медсестер. Всего их четыре, они «бегают и оказывают помощь» 43 пациентам. «И тут такое количество добавилось».

Тем временем сын Камаловой Тимур Уразметов, который защищает медперсонал куватовской больницы в качестве адвоката, рассказала, что сегодня пришли результаты тестов на коронавирус для ревматологии. COVID-19 заражены сразу три сотрудника отделения.

Напомним, республиканская клиническая больница имени Куватова закрыта на карантин с 6 апреля. Там произошла вспышка коронавирусной инфекции. Предварительный анализ показал, что инфекцией заражены 170 человек. Сложившуюся в РКБ ситуацию Римма Камалова назвала «российским Уханем». Сейчас к делу подключены следователи. Они намерены выяснить, имела ли место халатность со стороны руководителей медучреждения.

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