Коронавирус в Башкирии, последние новости на 14 апреля 2020 года: что известно на данный момент

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с коронавирсной инфекцией в Башкирии. По состоянию на утро 14 апреля 2020 года диагноз COVID-19 поставлен 107 жителям региона. За сутки количество инфицированных в Башкирии увеличилось на 23 человека.

Башкирия четвертый день к ряду входит в десятку субъектов России с наибольшим количеством подтверждённых случаев коронавируса. За все время умерло три пациента, смерть только одного из них установлена как COVID-19. Но есть и хорошая новость – еще одного человека выписали с выздоровлением, и того их уже восемь. 12 зараженных с легким течением болезни в настоящий момент лечатся дома, 86 – на госпитализации в 11 медучреждениях республики. С подозрением на коронавирус в стационарах Башкирии находятся 262 человека (+35 за сутки), из их 11 – дети и подростки.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В БОЛЬНИЦАХ БАШКИРИИ, ЗАКРЫТЫХ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Закрытая на карантин из-за вспышки коронавируса РКБ имени Куватова, где на настоящий момент находятся более 1200 медиков и пациентов, сейчас перестраивается под ковид-госпиталь. По словам замминистра здравоохранения Ирины Кононовой, в медучреждении царит «абсолютно рабочая атмосфера» и «жизнь там наладилась». Она добавила, что лекарственные препараты там есть – «и даже с большим запасом». Перевести в ковид-госпиталь планируют и больницу №1 в Стерлитамаке, корпус которой так же закрыли на 14-дневный карантин из-за коронавируса.

Немного иначе обстоит дело с закрытием 21-й больницей в Уфе. Главврач принял решение ограничить работу этого медучреждения из-за того, что там выявили внебольничную пневмонию у пациента с хирургической патологией. После завершения дезинфекции больницу вновь откроют – на это потребуются сутки.

СМС-ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЕ САМОИЗОЛЯЦИИ

Жители Башкирии стали получать смс-ки о том, что они нарушили режим самоизоляции. В сообщениях их просят оплатить штраф переводом на некий номер, а в противном случае грозят уголовной ответственностью. Скажем коротко – это мошенничество, никаких денег переводить не нужно. В таких случаях нужно сразу же обращаться в полицию.

Ученый: маски - это своего рода ритуалФото: Алексей БУЛАТОВ

РЕКТОР БГМУ – О РИТУАЛЬНОМ ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ МАСОК И СЕЗОННОСТИ КОРОНАВИРУСА

На брифинге регионального оперштаба ректор БГМУ Валентин Павлов рассказал, зачем люди носят маски и когда ждать спада коронавируса в Башкирии. Обычная медицинская маска, по словам ученого, – всего лишь ритуал и практической значимости для незараженного человека в ней практически нет: «если мы носим маску, значит, мы всем демонстрируем, что да, мы соблюдаем режим самоизоляции, да, мы уважаем себя и мы уважаем других».

Павлов убежден, что 80% заразившихся в Башкирии перенесут коронавирус в легкой форме. Он отметил, что особенность COVID-19 – сезонность: он появляется осенью и весной. «Будем у нас солнце, высокая температура – вирус сам будет сходить на нет».

НЕРАЗБЕРИХА С ЧИСЛОМ ЗАРАЖЕННЫХ В РКБ

До сих пор остается неясным количество зараженных коронавирусом в Башкирии в злополучной РКБ имени Куватова. Несостыковки появляются уже в официальных данных должностных лиц. Так, например, главврач медучреждения Эльза Сыртланова в 1:00 13 апреля заявила, что положительный тест на COVID-19 сдали 52 пациента больницы. В свою очередь глава Минздрава Максим Забелин во время совещания в правительстве Башкирии по коронавирусу в 13:00 назвал другое число инфицированных в РКБ – 40. И, наконец, по оперативным данным Минздрава на 15:00 количество зараженных резко сократилось до 11 человек (с подозрением - 18). Как бы то ни было, совсем скоро жители Башкирии должны получить объективную информацию – проверка больницы теперь находится на контроле у Гепрокуратуры.