Количество заболевших коронавирусом в Башкирии достигло 107 человек

В Башкирии количество заразившихся коронавирусом перевалило за сто – теперь больных в сумме 107 человек. На брифинге минздрава 13 апреля сообщили, что 86 из них госпитализированы, а остальные находятся дома – у них заболевание протекает в легкой форме. Количество выздоровевших также увеличилось до восьми.

По словам министра здравоохранения Максима Забелина, всего в стационарах Башкирии с подозрением на коронавирус находятся 262 человек, среди которых 11 несовершеннолетних детей.

ЛЕЧАТСЯ В ШЕСТИ БОЛЬНИЦАХ

Большая часть пациентов находится в Уфе: состояние большинства из них оценивается как средней тяжести и еще один находится в тяжелом состоянии. Остальные госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу, в РКБ им. Куватова и в Демскую ГКБ. По одному пациенту с коронавирусом находятся в городских больницах в Дюртюлях, Кумертау, Сибае, Октябрьском, а также в Белебеевской и Исянгуловской ЦРБ. Еще 2 пациента находятся в Бирской ЦРБ.

ОДИН УМЕРШИЙ

В Башкирии только один человек официально умер от коронавируса. Пенсионеру из Белебея было 82 года.

Еще один скончавшийся пациент был носителем COVID-19, но причиной его смерти стало основное заболевание.

Радий Хабиров, услышав, что есть и летальные исходы от вируса, обратился к Максиму Забелину и попросил сделать все возможное, чтобы пациенты выжили.

- Боритесь за каждого. Я понимаю, что это сложно. Я помню, вы докладывали, что у нас ряд пациентов находится в сложном положении, но боритесь за каждого, - сказал глава региона.

Также Хабиров поручил Забелину разобраться и решить проблему в РКБ имени Куватова, где произошла вспышка коронавируса.

РКБ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ СЛЕДОВАТЕЛИ

РКБ имени Куватова в Уфе по-прежнему остается закрытой на жесткий карантин из-за вспышки COVID-19 в медучреждении.

К разбору ситуации подключились сотрудники Кировского районного следственного комитета, которые организовали доследственную проверку. Стражам порядка предстоит выяснить, действительно ли руководство больницы допустило халатность и не обратило внимание на тревожные звоночки вроде резкого увеличения случаев вирусной пневмонии среди пациентов и сотрудников.

Они устанавливают все обстоятельства произошедшего и опрашивают сотрудников и пациентов больницы.

ЗАКРЫТЫ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО БОЛЬНИЦ

В столице Башкирии тем временем продолжают закрывать больницы из-за коронавируса. Под раздачу попала и 21-ая городская больница. Максим Забелин сообщил, что у одного из пациентов диагностировали пневмонию.

- В 21 больнице на стационарном лечении находился пациент с острой хирургической патологией, у которого диагностирована внебольничная пневмония. Данный пациент переведен в инфекционный госпиталь. Стационар работает в карантинном режиме. Проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия с целью недопущения распространения внутрибольничной инфекции. Также будут взяты дополнительные тесты у сотрудников, оказывавших медпомощь пациенту, – сказал Забелин.

Он добавил, что такие же карантинные мероприятия проводятся еще в трех стационарах республики: в Стерлитамаке, Октябрьском и Белебее.

К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИВЛЕКУТ ЕЩЕ 2,5 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК

В Башкирии продолжают привлекать к административной ответственности жителей за нарушение самоизоляции.

- В текущие выходные работа была серьезно усилена. Только по Уфе было составлено более 600 протоколов на лиц, нарушивших режим самоизоляции. Сотрудниками органов внутренних дел задокументировано практически 2,5 тысячи фактов нарушения режима – соответственно, эти лица тоже в ближайшие дни будут привлечены к административной ответственности, на них составят протоколы, – сообщил секретарь межведомственного совета общественной безопасности республики Алексей Касьянов.