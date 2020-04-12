Коронавирус в Башкирии, последние новости на 13 апреля 2020 года: что известно на данный момент

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с распространением коронавируса в Башкирии. По состоянию на утро 13 апреля 2020 года диагноз новая коронавирусная инфекция поставлена 84 жителям республики – за последние сутки прирост зараженных составил 18 человек.

ЧАСТЬ ПАЦИЕНТОВ С КОРОНАВИРУСОМ В БАШКИРИИ ДОМА

По данным минздрава Башкирии, часть пациентов с коронавирусом находятся на амбулаторном лечении – 13 человек лечатся дома, так как у них нет признаков заболевания, но диагноз COVID-19 у них подтвержден. Они находятся под наблюдением врачей. В свою очередь, в стационарах находятся 62 человека.

По словам министра здравоохранения Максима Забелина, всего в стационарах Башкирии с подозрением на коронавирус находятся 236 человек, среди которых 11 несовершеннолетних детей.

По данным центра эпидемиологии и гигиены всего в Башкирии проведено 18404 исследования на коронавирус.

По словам представителя Роспотребнадзора по Башкирии, в регионе шесть медицинских учреждений, где находятся зараженные. Венер Изикаев назвал и где они конкретно располагаются: РКБ имени Куватова в Уфе, больницы в Октябрьском, Бирске, Нефтекамске (Психоневрологический интернат), в Белебее и в городской больнице №1 в Стерлитамаке.

Также стало известно, что один зараженный коронавирусом в Башкирии есть в Альшеевском районе республики. Поликлинику Раевской ЦРБ закрыли из-за этого на карантин.

Власти региона по-прежнему утверждают, что от коронавируса в Башкирии умер только один пациент. Еще один умерший был носителем, COVID-19, но причиной его смерти стало основное заболевание.

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ В РКБ ИМЕНИ КУВАТОВА

Накануне в РКБ имени Куватова, которая на прошлой неделе закрылась на жесткий карантин из-за коронавируса, побывал глава Башкирии Радий Хабиров. О решении навестить пациентов и персонал больницы он рассказал министру здравоохранения Максиму Забелину.

- Это было решение Радия Фаритовича - ознакомиться с ситуацией в больнице, убедиться в обстановке самому, чтобы не было двоякого трактования. Так как была противоречивая информация, были различные выступления. Он решил лично убедиться, как идет работа в больнице, как идет обеспечение лекарственными препаратами, как налажено питание, есть ли средства индивидуальной защиты, - рассказал Забелин во время брифинга минздрава Башкирии по коронавирусу.

По словам чиновника, обстановка в больнице сейчас нормальная. Паники или упаднических настроений не наблюдается.

- Все настроены позитивно, большая часть коллег настроена хорошо, готовы к работе, все понимают, что это определенный вызов, как в целом для республики, так и для республиканской больницы. Коллектив там слаженный, там большое количество компетентных специалистов, докторов наук, кандидатов наук, отличников здравоохранения, - подчеркнул министр здравоохранения Башкирии.