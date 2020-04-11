Коронавирус в Башкирии, последние новости на 12 апреля 2020 года: что известно на данный момент

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с распространением коронавируса в Башкирии. По состоянию на утро 12 апреля 2020 года диагноз новая коронавирусная инфекция поставлена 66 жителям республики – за последние сутки прирост зараженных составил 26 человек.

Большая часть пациентов, больных коронавирусом в Башкирии находится в Уфе: в республиканской клинической инфекционной больнице (26 человек), в РКБ им. Куватова (9 человек) и Демской ГКБ (4 человека). По одному пациенту с COVID-19 находятся в городских больницах в Дюртюлях, Кумертау, Сибае, Октябрьском, а также в Белебеевской и Исянгуловской ЦРБ. Еще 2 пациента получают лечение в Бирской центральной районной больнице. По данным регионального минздрава, состояние большинства из них оценивается как средней тяжести, и еще один пациент находится в тяжелом состоянии.

- На амбулаторном лечении остаются 5 человек без признаков заболевания, но с подтвержденным диагнозом. Еще 7 пациентов выздоровели и были выписаны домой, - добавили в ведомстве. - С подозрением на коронавирусную инфекцию в стационары республики госпитализирован 231 человек, из них 11 несовершеннолетних.

ПОДТВЕРЖДЕНА ПЕРВАЯ СМЕРТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА В БАШКИРИИ

Также сегодня в минздраве Башкирии подтвердили первую смерть от COVID-19. Первой жертвой опасного вируса стал житель Белебея 1938 года рождения. А вот Мелеузовскую центральную районную больницу, напротив, открыли после карантина: пришли результаты повторных анализов пожилого пациента, скончавшегося на днях и с подозрением на коронавирус. Результаты оказались отрицательными.

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ ЗАКРЫЛИ НА КАРАНТИН

Также на брифинге Максим Забелин рассказал, что сегодня ночью закрылся на карантин психоневрологический интернат в Нефтекамске. У одного из постояльцев пришел сомнительный результат анализа на короновирус, еще у 12 постояльцев появились симптомы ОРВИ.

Позже директор интерната Радиф Гареев уточнил, что накануне у них скончался постоялец с хроническим бронхитом. Для того, чтобы не допустить распространения коронавируса в Башкирии, было принято решение о двухнедельном карантине.

- С утра мы провели всю дезобработку помещений, взяли необходимые анализы, также организовали изолятор, в который поместили постояльцев с признаками недомогания. Организована поставка питания в одноразовой посуде, все наши сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, - заверил Радиф Гареев.

СЛЕДОВАТЕЛИ ПРОВЕРЯТ РАБОТУ РУКОВОДСТВА РКБ

Также стало известно, что уфимские следователи инициировали доследственную проверку, которую позволит выяснить, из-за чего началось распространения коронавируса в Башкирии: им предстоит выяснить, не допустило ли руководство РКБ преступную халатность, из-за которой в клинике произошла вспышка коронавируса.

Сама же главврач клиники Эльза Сыртланова, вопреки всем слухам, не покинула свой пост. Однако у нее появился новый заместитель – главный врач Белорецкой районной больницы Евгений Кустов, у которого есть большой опыт работы в военной медицине и горячих точках. Вместе им предстоит наладить работу РКБ, который временно превратился в инфекционный госпиталь. Напомним, что там уже у 170 сотрудников и пациентов республиканской больницы пришли положительные первые анализы на COVID-19.