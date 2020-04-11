Карина занялась сексом с Саидом, а ее подруга снимала на телефон: подробности истории с борделем школьниц из Башкирии

В начале марта вся Башкирия горячо обсуждала шокирующую историю, произошедшую в Нефтекамске: многодетного отца обвиняют в изнасиловании 14-летней школьницы. Тогда «КП-Уфа» провела собственное расследование и выяснила, что изнасилования как такового не было, а был секс по обоюдному согласию и за приличную сумму. А «невинные» школьницы вместо игр в куклы организовали собственный бордель, зарабатывая таким образом себе на жизнь.

Когда мы готовили тот материал, то всей редакцией поражались циничности и развращенности современной молодежи. На деле оказалось все гораздо страшнее и серьезнее: оказывается, на подобный «заработок» девочек толкнули равнодушие и неблагополучие собственных матерей.

МАТЬ-ИНВАЛИД И ПОБЕГИ ИЗ ДОМА

После того как наша статья наделала много шуму, главных героинь вместе с их мамами пригласили на ток-шоу «На самом деле». Как оказалось, Карина (здесь и далее имена несовершеннолетних изменены – Ред.) живет вместе с мамой и бабушкой, а отец почти никогда не принимал участия в жизни дочери. Когда Карине исполнилось четыре года, ее мать попала в автокатастрофу, а потом ушла в запой и начала употреблять наркотики. В результате у женщины возникли серьезные проблемы со здоровьем, и она оказалась в инвалидном кресле.

Пытаясь разобраться в собственных неудачах и побороть наркозависимость, женщина совсем не обращала внимания на собственную дочь и приняла решение отказаться от родительских прав, поэтому опеку над Кариной оформила ее бабушка.

Когда Карине исполнилось 12 лет, она связалась с компанией таких же одиноких и недолюбленных девочек и стала часто уходить из дома. Бывало, что девочка пропадала на несколько суток, и тогда искать ее приходилось полиции. Именно тогда Карина и начала заниматься сексом с мужчинами – сначала, чтобы хоть как-то почувствовать любовь и ласку, которой ей не хватало от матери, а потом – чтобы заработать себе на новую одежду или гаджет.

Девочки создали целый профиль - с фотографиями и расценками

Когда в 2019 году мать Карины все же решила обратить внимание на дочь и восстановилась в родительских правах, то ей казалось, что контакт с девочкой найден. Но Карина продолжала убегать из дома и ночевать на чужих квартирах. О «взрослых »занятиях дочери женщина действительно не догадывалась (а может, просто не хотела в это вникать), до тех пор пока не увидела видеозапись, на которой ее 13-летняя дочь занимается сексом со взрослым мужчиной, годящимся ей в отцы, если не в деды.

ПОДРУГА СНИМАЛА СЕКС НА ТЕЛЕФОН

Сама Карина по-прежнему продолжает утверждать: в квартиру ее заманили обманом подружки, секса она не хотела, но испугалась пистолета, который ей якобы продемонстрировал Саид М.

- На квартиру мы пошли чтобы погреться и переночевать. Он угрожал мне пистолетом, а подруги не отпускали домой, говорили, что сообщат в полицию, где я нахожусь. Они украли у него деньги с карты – 20 тысяч, а потом мы их поровну поделили, - убедительно рассказывала школьница на камеру.

Конечно, как все происходило на самом деле, вскрылось довольно быстро. Карина добровольно занялась сексом с Саидом, а ее подруга Аида сидела рядом и снимала весь процесс на телефон, после чего выманила у мужчины телефон и перевела с него на свою карту внушительную сумму денег. Естественно, пропажа вскрылась сразу, но хитрая школьница сразу заявила, что не стоит даже думать о полиции, иначе она сразу покажет следователям компрометирующее видео и заявит об изнасиловании несовершеннолетней.

Знал ли многодетный отец об истинном возрасте своей юной любовницы – до сих пор точно неизвестно. Жена Саида и его старший сын Озотбек, которые тоже приехали на передачу, в голос утверждают, что мужчина был уверен – девочкам уже есть 19 лет. Ничего плохого в поступке мужчины они по-прежнему не видят.

- Все мужчины ходят налево, это нормально. Мужа я давно простила, а девочки его оговорили, - уверена Гульчехра, которая оправдывает и защищает мужа даже после его многочисленных измен. Что это – преданная любовь или страх остаться с несовершеннолетними детьми на руках без кормильца – до сих пор непонятно.

МАТЬ НЕ ИНТЕРЕСОВАЛАСЬ, ОТКУДА У ДЕВОЧКИ СВОЯ БАНКОВСКАЯ КАРТА

Самое время рассказать еще об одной участнице всей этой скандальной истории – 13-летней подруге Карины и «комиссионере» Аиде. Как бы ни кичилась ее мать на передаче, что ее дочь до сих пор девственница и «вообще не такая», женщину быстро осадили ведущие. Во время беседы девочка все же призналась, что принимала заказы у клиентов и брала у них деньги, не гнушалась и шантажом. Откуда у 13-летней девочки собственная банковская карта, на которую регулярно поступают крупные суммы, новая дорогая одежда, женщину особо не волновало – главное, дома денег не просит, а если решила подработать самостоятельно, так это даже похвально.

А вот на передаче выяснилось, что подрабатывает Аида с 10 лет – сначала таскала тяжелые ящики на рынке, а быстро смекнув, что за это платят копейки, нашла новое решение – и, по сути, занялась посредничеством и сводничеством, используя свою наивную и простоватую подружку.

Чем закончится эта дикая и очень печальная история – пока не ясно. Следствие в отношении Саида М. еще идет, и за свою связь с ребенком ему светит внушительный срок. Что будет с девочками – смогут ли они вернуться к обычной жизни, найдут ли контакт со своими мамами и получат ли хоть порцию той самой материнской любви и тепла, тоже покажет время.