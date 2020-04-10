2020-04-10T20:51:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Башкирии, последние новости на 11 апреля 2020 года: что известно на данный момент

Последние новости о ситуации в Башкирии с коронавирусом на утро 11 апреля 2020 года, самые важные события
Яна БАЗЕКИНА
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Большие опасения у властей и минздрава республики вызывает ситуация со вспышкой коронавируса в РКББольшие опасения у властей и минздрава республики вызывает ситуация со вспышкой коронавируса в РКБФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с распространением коронавируса в Башкирии. По состоянию на утро 11 апреля 220 года официально подтвержденный диагноз новая коронавирусная инфекция поставлен 40 жителям республики (+18 новых случаев за последние сутки). Из 26 пациентов, нуждающихся в лечении, 16 человек госпитализированы в инфекционную уфимскую клинику, еще трое – в Демскую ГКБ. Два пациента находятся в Бирской центральной районной больнице, и по одному пациенту лежат в больницах Кумертау, Сибая и Октябрьского, а также в Белебеевском и Исянгуловском районах. Полностью выздоровели и выписали домой семь жителей Башкирии, а еще пять человек находятся на амбулаторном лечении, поскольку не имеют никаких признаков коронавируса, хотя диагноз у них официально подтвержден.

Число скончавшихся с подтвержденным коронавирусом в Башкирии по-прежнему составляет два человека, при этом медики подчеркивают, что оба пожилых пациента скончались не от COVID-19, а от острых нарушений кровообращения.

- С подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах Башкирии находится 209 человек, из них 12 детей. Они проходят необходимое обследование и лечение, - сообщил на брифинге представитель регионального минздрава.

У 170 ВРАЧЕЙ И ПАЦИЕНТОВ РКБ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ДИАГНОСТИРОВАН КОРОНАВИРУС

Конечно, наибольшие опасения по-прежнему вызывает ситуация в РКБ им Куватова, закрытая на жесткий двухнедельный карантин. Именно там сформировался возможный очаг распространения коронавируса в Башкирии. Напомним, что началось со смерти 80-летней пациентки в минувшее воскресенье, у которой после вскрытия подтвердился коронавирус, но сама больница закрылась на карантин только спустя два дня. Медики отмечают, что все это время они контактировали друг с другом, а уже скоро у многих поднялась высокая температура, а КТ показала вирусную пневмонию.

И вот накануне, 9 апреля, в региональном минздраве озвучили информацию, что у 170 сотрудников и пациентов республиканской клиники пришли положительные первые результаты анализов на COVID-19. Сейчас их перепроверяют в Центре гигиены и эпидемиологии, только тогда можно будет говорить об окончательном диагнозе. Пока официально коронавирусная инфекция официально подтверждена у 9 медиков.

«НУЛЕВОЙ» ПАЦИЕНТ И ПЕССИМИСТИЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ

Сама же главврач РКБ Эльза Сыртланова предположила, что «нулевой» пациент мог появиться в больнице очень давно – еще в конце января или начале февраля.

- РКБ является местом, куда стекаются все основные неясные случаи заболевания со всей республики и соседних регионов, – заявила Сыртланова в эфире «Эха Москвы в Уфе». – Говорить, кто стал источником заболевания, можно только по итогам эпидемиологического расследования. Чтобы установить «нулевого» пациента, мы контакты начали раскручивать – корни уходят в начало февраля, может быть, даже января.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова рассказала о текущих прогнозах относительно развития коронавируса в Башкирии. По ее словам, в регионе ожидается порядка 100 тысяч положительных тестов на COVID-19 и около 15-20 тысяч заболевших, поскольку не все носители вируса испытывают симптомы болезни и нуждаются в госпитализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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