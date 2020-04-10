История ветерана Великой Отечественной войны из Башкирии Рашита Мигранова

«Комсомольская правда – Уфа» продолжает цикл статей, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, героями которых являются обычные жители Башкирии. Вместе с вами мы вспоминаем славные подвиги и последующий жизненный путь простых уроженцев нашей республики, подаривших нам мирное небо в мае 1945-го.

Истории своих, без преувеличения, героических предков, в редакцию «Комсомолки» присылают сами читатели. Сегодня в рубрике «Награда моего деда» - уроженец Кушнаренковского района Башкирии Рашит Мигранов.

РАННИЕ ГОДЫ

Рашит Мигранов родился 26 июня 1926 года в деревне Ахметово, но вырос в Уфе. Всего у простых тружеников Нурлыгаяна и Халимы было трое детей, но старшая девочка умерла в детстве. У родителей остались двое сыновей – старший Рашит и младший Раис.

В Уфе Миграновы поселились на улице Гоголя. Отец устроился на работу в конюшню, мать стала домохозяйкой. В 1940 году в результате рокового стечения обстоятельств Нурлыгаян Мигранов умер, и юный Рашит остался единственным кормильцем в семье. После окончания 6 класса он устроился на работу столяром. Уже в годы Великой Отечественной будущий ветеран сел за руль автомобиля и с тех пор его жизнь была неразрывно связана с транспортом.

БОЕВОЙ ПУТЬ

В Красную армию Рашита Мигранова призвали в декабре 1943 года. Было ему тогда 17 с половиной лет. Из Уфы он отправился в расположение 12 Отдельного учебного автополка, куда его зачислили курсантом. Военную присягу молодой шофер принял 1 января 1944 года. В начале мая его вместе с такими же новобранцами отправили на фронт, а 17 июня зачислили в 22 Отдельный автополк шофером. 17 июля 1944 года Рашиту было присвоено звание ефрейтор, и он был переведен в 79-ю Танковую бригаду, в которой служил шофером на грузовом автомобиле ГАЗ «Полуторка» до окончания войны.

Полк Рашита Мигранова принимал участие в боях за освобождение от немецко-фашистских захватчиков Латвии и Литвы. В составе Сивашской танковой бригады автополк воевал на 1 и 2 Прибалтийском фронтах.

На фото: Рашит Мигранов вместе с сослуживцами по Автополку

Летом 1944 года бойцы бригады участвовали в боях в районе литовского города Шауляй. Эта кампания была частью второго этапа наступательной операции «Багратион». В результате этой уникальной боевой операции советские солдаты с честью выполнили свою задачу и вышли к Балтийскому морю, а также выгнали фашистских захватчиков на границу СССР.

Перед началом наступательной операции 1-й Прибалтийский фронт под командованием Баграмяна получил задачу выйти к Балтийскому морю, чтобы отрезать германскую группу армий «Север» от прочих сил вермахта. На двинском направлении первоначально немцы смогли сдержать наступление, поскольку фронт производил перегруппировку сил и ждал резервы. После 20 июля начал сказываться ввод свежих сил: советские войска освободили литовский город Паневежис, после чего продолжили движение к Шяуляю, который был, как и Двинск, что на юго-востоке Латвии, взят 27 июля. К 30 июля удалось отделить две группы армий Германии друг от друга. 31 июля после напряженных боев у Елгавы фронт вышел к Балтийскому морю.

79-я танковая бригада принимала участие в Шяуляйской операции в составе 43-й армии, 6-й гвардейской армии, 51-й армии. Ефрейтор Мигранов под угрозой обстрела подвозил топливо, снаряды для танков. В дальнейшем в составе 6-й Гвардейской ударной армии Рашит Мигранов участвовали в Прибалтийской операции.

В марте 1945 года 19-й танковый корпус выведен в резерв 2-го Прибалтийского фронта и занимался боевой подготовкой, а к 18 апреля передислоцировался в Румынию в район Комана–Михай–Браву.

День Победы 9 мая 1945 года Рашит Мигранов встретил в Румынии, в 30 километрах южнее Бухареста.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Семья Райсы и Рашита Миграновых вырастила троих дочерей и подняла пятерых внуков

После окончания Великой Отечественной войны Рашит Мигранов остался на военной службе еще на долгих пять лет. В родную Башкирию он вернулся весной 1950 года и сразу же устроился на работу в паровозное депо «Уфа» кочегаром. С тех пор и до самой пенсии Рашит Нурлыгаянович проработал на железной дороге. Сначала помощником машиниста паровоза, потом тепловоза. Также был машинистом локомотива от Уфимского фанерного комбината с сентября 1977 года и вплоть до 26 июня 1981 года, когда в 55 лет вышел на пенсию. Но даже после выхода на заслуженный отдых он продолжал работать столяром и плотником на многих предприятиях Уфы. Лишь в 1996 году 70-летний Рашит Мигранов ушел на покой – в связи с назначением инвалидности.

БЛАГОДАРНЫЕ ПОТОМКИ

Осенью 1951 года Рашит Мигранов женился на Райсе Сахипгареевой. Вместе с супругой они вырастили троих дочерей: Разину, Гузель и Люцию, помогли поднять пятерых внуков. Свою супругу Рашит Нурлыгаянович пережил на долгих 11 лет – в начале 1996 года она скончалась после продолжительной болезни.

- На протяжении всей жизни он не терял присутствия духа, был человеком энергичным и с юмором. Всегда мог поддержать компанию шуткой. Еще в молодости сам научился играть на гармони, а затем на аккордеоне, и нередко наигрывал мелодии на семейных и дружеских праздниках, аккомпанировал поющим, - вспоминают своего героя потомки Рашита Мигранова.

Родные Рашита Мигранова запомнили его как веселого и энергичного человека. На фото ветеран играет на баяне.

Родные и близкие ветерана вспоминают, что для него День Победы всегда был особенным праздником. Он постоянно участвовал во встречах ветеранов войны от железнодорожного депо, ходил на военный парад, пока позволяли силы.

- Однажды на уфимской площади Ленина пригласил на танец Валентину Толкунову, предварительно попросив сотрудников милиции пропустить его за оцепление! – с гордостью делятся его благодарные потомки.

Рашит Мигранов прожил долгую, полную трудностей, но честную и счастливую жизнь. Его не стало 25 августа 2007 года.