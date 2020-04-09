Коронавирус в Башкирии, последние новости на 10 апреля 2020 года: что известно на данный момент

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с распространением коронавируса в Башкирии. На утро 10 апреля 2020 года в республике новая коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у 22 человек, шестеро из них уже выздоровели – их выписали из больницы. По данным минздрава республики с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализированы 142 человека, среди них 10 детей.

Как отметили в центре гигиены и эпидемиологии Башкирии, в республике восемь лабораторий проводят исследования на коронавирус - на данный момент проведено 13652 исследования.

СКОНЧАЛСЯ ПАЦИЕНТ, НО НЕ ОТ КОРОНАВИРУСА

В минувший четверг, 9 апреля, стало известно, что в Мелеузе скончался пациент, у которого пришел положительный предварительный результат анализа на коронавирус. Об этом в социальных сетях заявил глааврач Мелеузовской ЦРБ, подчеркнув, что мужчина умер вовсе не от коронавируса, а от осложнений основного заболевания. Глава мниздрава Башкирии Максим Забелин позднее уточнил, что у пациента была онкология.

Чтобы оставить распространение коронавируса в Башкирии было принято решение закрыть на карантин хирургический и терапевтический корпуса Мелеузовской ЦРБ. Также в республике закрыли на жесткий карантин больницы еще в трех городах: Октябрьском, Белебее и Бирске. Теперь врачам и младшему медперсоналу запрещено покидать стены медучреждений – они будут там жить и работать как минимум две недели.

Напомним, этот случай – не первый в Башкирии. Ранее сообщалось, что в минувшее воскресенье, 5 апреля, в Уфе, в РКБ имени Куватова, скончалась 80-летняя пациентка, у которой уже после смерти подтвердили наличие COVID-19. Однако согласно официальной информации от минздрава Башкирии, причиной смерти женщины стал ишемический инфаркт головного мозга на фоне острого нарушения кровообращения. Сейчас Республиканская больница закрыта на двухнедельный карантин.

Тысячи полицейских по всей Башкирии продолжают следить за соблюдением режима самоизоляции

МЕРЫ САМОИЗОЛЯЦИИ УЖЕСТОЧАЮТ

Тем временем, власти Башкирии приняли решение ужесточить меры по самоизоляции. На оперативном совещании в башкирском правительстве глава республики Радий Хабиров заявил, что в борьбе с распространением коронавируса ничего эффективнее не придумали.

- На данный момент у нас 22 человека, у которых диагноз официально подтвержден. Но мы еще ждем результаты большого количества тестов, которые мы провели. У нас появились очаги на целом ряде территории. Распространение от одного к другому у нас ускоряется. Единственное спасение – это самоизоляция, – заявил Хабиров.

Чтобы сдержать распространение коронавируса в Башкирии региональные власти решились на ужесточение режима самоизоляции - для детей и пожилых людей отныне введен комендантский час. Несовершеннолетним запрещено находиться в общественных местах с 18:00 часов до 13:00 следующего дня. За нарушения родителей будут привлекать к ответственности.

Что касается старшего поколения, то глава Башкирии также строго настрого запретил им покидать дома, дабы избежать распространения коронавируса в Башкирии.

- Мы устанавливаем ограничение по времени нахождения вне своих жилых помещений для людей старше 65 лет независимо от того, какие у них были обстоятельства, - заявил глава республики.

С пятницы, 10 апреля, можно будет уехать на дачу на личном автомобиле

СКОРО НА ДАЧУ

Вместе с тем региональные власти разрешают с пятницы, 10 апреля, выезжать на дачи на собственных машинах во время самоизоляции по коронавирусу в Башкирии. О том, чтобы пустить общественный транспорт до садов речи не идет – передвигать таким образом по-прежнему категорически запрещено.

- Категорически запрещаю организовывать общественный транспорт до садовых участков – только на личном автомобиле, – подчеркнул Радий Хабиров.

При этом он отметил, что всем желающим выехать в сады обязательно нужно зарегистрироваться на специальном сайте - doroga02. На этом сайте необходимо заполнить свои данные: имя и фамилию, госномер и марку автомобиля. Обязательно нужно указать маршрут: откуда вы выезжаете и куда. В противном случае вы рискуете нарваться на штраф за нарушение режима самоизоляции.

Власти напоминают, что при выезде на дачу, в машине должны находиться только родственники или люди, с которыми водитель вместе проходит самоизоляцию. ГИБДД уже получили все инструкции и будут останавливать садоводов на оживленных магистралях для проверки документов. Выезжая на дачи, не забудьте взять с собой паспорта.