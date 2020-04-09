2020-04-09T13:17:02+03:00
Коронавирус Covid-19

«Ситуация идет по нарастающей»: Радий Хабиров принял жесткие меры по ограничению распространения коронавируса

РКБ имени Куватова закрыли на карантин, а для пенсионеров и детей в республике ввели комендантский час
Павел КРАЙНОВЭльвина АПАРИНА
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Число зараженных новой коронавирусной инфекцией в Башкирии достигло 22 человекЧисло зараженных новой коронавирусной инфекцией в Башкирии достигло 22 человекФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На днях глава Башкирии Радий Хабиров провел очередное совещание с чиновниками и главами районов республики, главной темой которого стала борьба с распространением коронавируса. На тот момент количество заболевших COVID-19 с подтвержденным диагнозом в регионе составило 22 человека, причем шестерых уже выписали с выздоровлением.

Из-за стремительного развития событий власти Башкирии приняли решение ужесточить режим самоизоляции.

- Ситуация на данный момент идет по нарастающей. На данный момент у нас 22 человека, у которых диагноз официально подтвержден. Но мы еще ждем результаты большого количества тестов, которые мы провели. У нас появились очаги на целом ряде территории. Распространение от одного к другому у нас ускоряется. Единственное спасение – это самоизоляция, – заявил Хабиров.

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ УЖЕСТОЧАЕТСЯ

Напомним, что начиная с 20:00 31 марта жители Башкирии обязаны соблюдать режим самоизоляции, чтобы остановить распространение коронавируса. По словам Хабирова, в борьбе с этой напастью ключевыми будут ближайшие две-три недели, а эффективнее, чем самоизоляцию, пока ничего не придумали.

Чтобы сдержать коронавирус региональные власти решились на ужесточение режима самоизоляции - для детей и пожилых людей отныне введен комендантский час.

- Режим самоизоляции начал «разбалтываться» в отношении детей. Они должны сидеть дома и учиться. Мы принимаем решение, что они не должны находиться в общественных местах с 18:00 до 13:00, - подчеркнул Хабиров. Он также отметил, что за нарушения детьми комендантского часа будут привлекать к ответственности их родителей.

Что касается старшего поколения, то глава Башкирии также строго настрого запретил им покидать дома.

- Мы устанавливаем ограничение по времени нахождения вне своих жилых помещений для людей старше 65 лет независимо от того, какие у них были обстоятельства, - заявил глава республики.

Чтобы сдержать коронавирус власти Башкирии ввели комендантский час для детей и пенсионеров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чтобы сдержать коронавирус власти Башкирии ввели комендантский час для детей и пенсионеровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЗАПРЕТЫ И ПОСЛАБЛЕНИЯ

В ходе совещания глава Башкирии буквально взорвался от нескольких вопиющих нарушений режима самоизоляции. Так, он прошелся по руководителям нескольких предприятиям, которые продолжают работать в нынешних условиях. Речь идет о заводах, где работники, чтобы попасть на территорию, вынуждены были стоять в очереди вплотную друг к другу.

- Мы людей убиваем просто! Посмотрите, как пожилые люди стоят в очереди плотно! Если требования не выполняются, я буду их закрывать. Такие полномочия у меня есть, - заявил Хабиров.

Также главу региона возмутило безответственное поведение родителей, которые нарушают режим самоизоляции и гуляют с детьми в парках и на детских площадках.

- Абсолютно безмозглое поведение! Создают себе угрозу и другим окружающим! – с негодованием заявил Хабиров.

В качестве послаблений власти Башкирии разрешили садоводам ездить в сады. Ограничение снимается с пятницы, 10 апреля, но здесь несколько нюансов.

- Категорически запрещаю организовывать общественный транспорт до садовых участков – только на личном автомобиле, – подчеркнул Радий Хабиров.

При этом он отметил, что всем желающим выехать в сады обязательно нужно зарегистрироваться на специальном сайте - doroga02.

ОЧАГИ ЗАРАЖЕНИЯ

В Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе на этой неделе произошло ЧП: в учреждении зафиксировали возможную вспышку коронавирусной инфекции. Опасная инфекция предварительно зафиксирована сразу у нескольких врачей. Помимо этого, в прошлое воскресенье, 5 апреля, в медучреждении умерла 80-летняя пациентка, которая находилась в РКБ с января 2020 года. Ей ампутировали бедро, и последнее время она находилась в критическом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. К тому же у женщины присутствовали гнойная инфекция и двухсторонняя пневмония.

Сейчас РКБ имени Куватова в Уфе закрыта на карантин

Сейчас РКБ имени Куватова в Уфе закрыта на карантин

После ее гибели вскрытие показало, что пенсионерка была заражена еще и COVID-19. По всей видимости, она подцепила ее в медучреждении. По данным источника «Комсомолки», чуть позже у пятерых врачей больницы диагностировали внебольничную пневмонию, они также сдали экспресс-анализ на COVID-19, у некоторых из них диагноз подтвердился.

Больницу закрыли на жесткий карантин – все врачи и пациенты остались в ней минимум на две недели, туда никого не впускают и не выпускают. На сегодняшний день у 50 сотрудников и пациентов РКБ им. Куватова подозревают коронавирус – результаты их анализов оказались «сомнительными». По словам главы минздрава, результаты тестов переданы для проверки в республиканский центр гигиены и эпидемиологии. За минувшие сутки были обследованы 500 человек из РКБ.

Замминистра Ирина Кононова рассказала, что те больные в РКБ, у кого сегодня подтвердится COVID-19, будут переведены в Дему, где находится госпиталь для инфицированных. Пациентов и сотрудников медучреждения без пневмоний и с отрицательным результатом по коронавирусу отправят домой.

- У нас увеличивается количество людей, которые по всем регламентам подлежат самоизоляции. Только по ситуации с РКБ это могут быть несколько тысяч человек. Каждый из них с высокой долей вероятности может быть носителем инфекции, - добавил Хабиров.

На жесткий карантин по коронавирусу частично закрыты больницы еще в трех городах: Октябрьском, Белебее и Бирске. В медучреждениях проводятся противоэпидемические мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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