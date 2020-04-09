2020-04-09T12:46:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В Башкирии скончался еще один пациент с предварительно подтвержденным коронавирусом

Информацию подтвердил главный врач Мелеузовской городской больницы
Яна БАЗЕКИНА
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Сейчас больница закрыта на карантинСейчас больница закрыта на карантинФото: Александр АБРАМОВ
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Сегодня днем, 9 апреля, стало известно, что в Мелеузе скончался пациент, у которого пришел положительный предварительный результат анализа на коронавирус. Информацию о смерти пациента подтвердил главный врач Мелеузовской центральной районной больницы, уточнив, что мужчина скончался не от самого коронавируса, а от тяжелых осложнений основного заболевания. Чтобы предупредить распространение опасной инфекции руководство больницы совместно с Роспотребнадзором приняло решение закрыть хирургический и терапевтический корпуса медучреждения на карантин и дезинфекцию.

Позже информацию о скончавшемся пациенте подтвердил и мэр города Рустэм Шамсутдинов, который выразил соболезнования родственникам умершего.

- Хочу добавить, что других подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Мелеузе и Мелеузовском районе нет, - добавил глава администрации.

Первые слухи о закрытии на карантин больницы и пациенте с подтвержденным коронавирусом появились в соцсетях еще накануне, 8 апреля. Сообщалось, что мужчина раньше проходил лечение в РКБ, а потом его перевели в больницу по месту жительства. Запрос журналистов о подтверждении или опровержении данной информации в администрации Мелеуза проигнорировали.

УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ

Напомним, что это уже не первая смерть в Башкирии пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В минувшее воскресенье в РКБ им. Куватова скончалась 80-летняя пациентка, у которой уже посмертно выявили COVID-19. Врачи признавались, что этот диагноз стал для них полной неожиданностью, но при этом подчеркнули, что причиной смерти стал все же ишемический инфаркт головного мозга на фоне острого нарушения кровообращения. Сейчас РКБ закрыт на жесткий двухнедельный карантин.

По состоянию на 9 апреля в республике насчитывается 22 официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

ОФИЦИАЛЬНО

Позже ситуацию прокомментировали в минздраве Башкирии.

- Смерть не связана с коронавирусной инфекцией. У пациента был установленный и верифицированный онкологический диагноз. Длительное время он страдал. К сожалению, эта болезнь заканчивается летальным исходом. Поэтому мы не видим связи с новой коронавирусной инфекцией, - рассказал министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин во время брифинга своего ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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