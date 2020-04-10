2020-04-11T13:18:48+03:00
Коронавирус Covid-19

В Башкирии подтверждена первая смерть пациента от коронавируса

Об этом сообщил глава регионального Минздрава на очередном брифинге
Яна БАЗЕКИНА
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В Башкирии зарегистрировали первый случай смерти от коронавирусаВ Башкирии зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса
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Сегодня, 11 апреля, в региональном минздраве подтвердили первый случай смерти пациента, вызванный именно коронавирусом. Речь идет о пожилом мужчине, который скончался еще в минувший четверг, 9 апреля, в Мелеузовской центральной районной больнице. На момент смерти пациента у него пришел только первый подтвержденный анализ, поэтому результаты еще раз перепроверили в Центре гигиены и эпидемиологии.

- Пациент скончался от вирусной пневмонии, вызванной COVID-19, — уточнил глава регионального Минздрава.

ВОЗМОЖНО, ЗАРАЗИЛСЯ КОРОНАВИРУСОМ В РКБ

Тогда же мэр Мелеуза Рустэм Шамсутдинов, выражая соболезнования родственникам умершего, подчеркнул, что, возможно, опасную инфекцию мужчина подхватил, когда проходил лечение в РКБ. У пациента были серьезные проблемы со здоровьем, поэтому его сразу перевели на ИВЛ, но он скончался. несмотря на усилия врачей.

В тот же день хирургический и терапевтический корпусы больницы закрыли на карантин, тщательно продезинфицировали, а всех сотрудников и других контактировавших с умершим лиц проверили на коронавирус. Сегодня пришли отрицательные результаты, поэтому было решено больницу открыть. Сейчас все отделения принимают пациентов в штатном режиме. Других случаев заболевания COVID-19 в Мелеузе и Мелеузовском районе нет.

Также напомним, что 7 апреля стало известно о 80-летней скончавшейся пациентке РКБ Куватова в Уфе, у которой был лабораторно диагностирован коронавирус. Однако глава региона Радий Хабиров, а позже и руководитель минздрава республики Максим Забелин, что смерть пожилой пациентки не была связана с коронавирусом, а вызвана острым нарушенеим мозгового кровообращения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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