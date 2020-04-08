Коронавирус в Башкирии, последние новости на 9 апреля 2020 года: что известно на данный момент

В Башкирии после небольшой тишины, когда четверо суток не было ни одного зараженного коронавирусом, продолжает расти количество заболевших. По состоянию на утро 9 апреля количество зараженных коронавирусом в Башкирии составило 17 человек. Шестеро вылечились, они уже выписаны из больницы, для общества они не опасны. На данный момент в стационарах республики с подозрением на вирус находятся 117 человек, среди которых 11 детей и подростков.

Четыре новых случая заболевания подтвердили на брифинге в минздраве, чиновники решили не называть, из каких городов или районов заболевшие. Еще один случай, 17-ый по счету, подтвердил глава Сибая Рустем Афзалов – заболел горожанин столицы башкирского Зауралья.

«ОН НЕ СВЯЗАН С МЯСОТОРГОВЦЕМ!»

Неделю назад, после того, как в Сибайский рынок приехал торговец мясом из Челябинской области с коронавирусом, власти Башкирии пророчили вспышку инфекции в Сибае и Учалах.

Однако Афзалов сообщил, что данный факт заражения коронавирусом в Башкирии не имеет отношения к ранее обсуждаемой ситуации, связанной с Кизилом Челябинской области.

- Гражданин изолирован. Состояние его удовлетворительное. Члены семьи инфицированного находятся на самоизоляции. Медики города мониторят ситуацию, - сказал глава. - Мы эту ситуацию уже ждали. Тем более после тревожного случая по контакту с Кизилом. Мы взяли у граждан Сибая 756 биоматериалов и направили их в Уфу. По итогам исследований 76 граждан сейчас находятся на карантине.

ОТ ЧЕГО УМЕРЛА ПАЦИЕНТКА В РКБ?

Министр здравоохранения Максим Забелин на брифинге минздрава по ситуации с коронавирусом в Башкирии сообщил истинную причину смерти 80-летней пенсионерки в РКБ имени Куватова. Напомним, что после смерти у женщины обнаружили COVID-19.

- С учетом полного патологоанатомического заключения мы однозначно можем сказать, что причиной смерти пациентки РКБ им. Куватова стало другое заболевание, которое не связано с коронавирусной инфекцией. Поэтому случаев смерти от COVID-19 в настоящий момент не зафиксировано, – сказал Забелин.

Больница продолжает находиться на карантине, закрыт и роддом – он работает только на плановую выписку.

НА КАРАНТИН ЗАКРЫЛИ БОЛЬНИЦЫ В ТРЕХ ГОРОДАХ

На карантин по коронавирусу в Башкирии закрыли больницы еще в трех городах: Октябрьском, Белебее и Бирске. В медучреждениях проводятся противоэпидемические мероприятия.

- Закрыты следующие больницы: Октябрьская городская больница №1 (закрыты два отделения), Белебеевская ЦРБ (прекращены выписки и прием) и Бирская ЦРБ (закрыты два корпуса – хирургический и терапевтический, - сообщили на брифинге.

ЗАРАБОТАЛ СЕРВИС РЕГИСТРАЦИИ АВТО ДЛЯ ПОЕЗДОК ПО ГОРОДУ

8 апреля в Башкирии заработал сервис doroga02.ru, благодаря которому жители смогут получить пропуск на поездку на автомобиле в режиме полной самоизоляции.

Чтобы получить транспортный пропуск, нужно зарегистрироваться в системе, ввести данные транспортного средства и создать поездку. Ездить разрешается только один раз в день на 90 минут.

Если в пути водителя остановит инспектор ГИБДД, нужно будет показать распечатанное или электронное разрешение. Еще один способ доказать право на поездку – авторизоваться в системе с телефона под своей учетной записью, найти в списке поездок на сайте актуальную и предъявить подробную информацию о ней сотруднику ГИБДД.