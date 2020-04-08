«Каждую ночь крики, драка и выломанные двери»: жителей Благовещенска держит в страхе банда подростков

Вот уже несколько месяцев жильцы одного из домов в Благовещенске не спят по ночам, ожидая криков и грохота выломанных дверей. Все дело в банде беспризорных подростков, которые плевать хотели на режим самоизоляции и облюбовали подъезды, чтобы распивать там алкоголь, устраивать пьяные потасовки, крушить и ломать все на своем пути. По словам местных жителей, полиция уже отчаялась ловить малолетних хулиганов, и лишь только после обращения к Радию Хабирову дело сдвинулось с мертвой точки.

«РЕБЕНОК ВЗДРАГИВАЕТ ОТ ШУМА, ПЛАЧЕТ И БОИТСЯ»

В доме, который облюбовали подростки, в основном, проживают пенсионеры и одинокие мамочки с детьми. Жили мирно-тихо, пока несколько месяцев назад в подъезде не стали собираться местные беспризорники и дети из неблагополучных семей.

Вандалы разгромили пункт участкового, который находился на ремонте

- Заводилы в компании два брата из соседней деревни – 22-летний Вадим и 17-летний Фарит. Сами они из неблагополучной семьи, у старшего справка есть по психиатрии. Вот они компанию таких же шалопаев и сколотили, - жалуется жительница злополучного дома Ольга М. – Как вечер, так они у нас в подъезде толпятся. Пиво пьют или чего покрепче, а как напьются, начинают все крушить: ломают двери, обрывают провода, ломают трубы, отрывают косяки, бьют стекла, орут матом, дерутся, а потом мажут своей кровью стены. У меня маленький ребенок-инвалид с повышенной чувствительностью. И каждый раз, когда начинается этот бедлам, он хватается за свой игрушечный пистолет и готов защищать меня. Плачет и ждет, что когда-нибудь мы будем спать спокойно.

Женщина говорит, что на замечания жильцов подростки просто не реагируют, а когда разобраться выходят мужчины, хулиганы бросаются на них с битами и дубинками. Да и не будешь же бить несовершеннолетнего! Так и самому под статью угодить легко. Полиция приезжает по нескольку раз за ночь – отвозит дебоширов в отделение, где на них составляется протокол, после чего их отпускают, и все начинается по новой.

- А в эти выходные мы не спали вовсе. Что тут творилась, не опишешь словами. Собралась компания, человек 10-15, наверное. Сначала пили, курили, а потом начали все крушить – выломали дверь черного хода, разломали трубы – я так полагаю, искали закладки. Выломали даже дверь в участковый пункт полиции, там как раз ремонт шел. Крики, вопли, мат! Мы вызвали три раза полицию за ночь, думали, с ума сойдем. Дошло до того, что мы сами выходим и дежурим в подъездах, чтобы они там не собирались. Очень страшно. Страшно за свою жизнь и жизнь детей. А вдруг они подожгут дверь или подъезд? А вдруг они изобьют, ограбят или изнасилуют кого-нибудь? Что ожидать от них, если эти вандалы постоянно под алкоголем или веществами, и никакой режим самоизоляции им не писан?

Стены в подъезде вымазаны кровью

«СИТУАЦИЮ ВЗЯЛИ НА КОНТРОЛЬ»

На многочисленные жалобы жильцов откликнулся глава администрации Благовещенска Олег Голов. На своей странице в социальных сетях он заверил, что ситуация находится на контроле во всех ведомствах.

- Не проходит недели, чтобы мне не писали сообщений о том, что в доме имеет место хулиганство. Разумеется, все меры мы соблюдаем, и делаем всё, что в нашей компетенции. Мы постоянно обращаемся в ОМВД с сигналами на обстановку в этом и соседнем домах, настоятельно просим об усилении рейдов.

В минувшие выходные компания дебоширов была доставлена в отдел полиции, составлены протоколы. Работу с этой группой лиц взяли на контроль все ведомства.

Разбитые стены и выломанные трубы в этом доме совсем не редкость

Для усиления профилактической работы, возвращаем в прежнее место и оборудуем пункт общественного порядка в доме №4. Здесь будет базироваться участковый полицейский. И мы будем добиваться пристального внимания со стороны органов внутренних дел на ситуацию в доме до тех пор, пока не наступит относительное спокойствие. Но жителей прошу нам тоже помочь. Вызывайте полицию при любом нарушении порядка. Соблюдайте сами порядок в доме, не курите в коридорах и подъездах. Проявляйте заботу о своих близких и соседях.