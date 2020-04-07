2020-04-07T17:25:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Башкирии, последние новости на 8 апреля 2020 года: что известно на данный момент

По последним данным на утро 8 апреля 2020 года, зафиксирована первая смерть у пациентки с подтвержденным коронавирусом, а также новый случай заражения
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Пятеро пациентов с коронавирусом уже выписались домойПятеро пациентов с коронавирусом уже выписались домойФото: Анна МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с распространением коронавируса в Башкирии. По последним данным на 8 апреля 2020 года, в республике зарегистрировано 12 подтвержденных случаев заражения COVID-19 – это два новых случая за последние сутки. При этом одна пациентка с подтвержденным диагнозом скончалась, а вторая, которая недавно вернулась из Турции, сейчас находится на лечении в инфекционном отделении. Также известно, что еще один пациент выздоровел и отправился домой, общее число выздоровевших достигло уже пяти. Еще шестеро находятся на лечении в больницах, их состояние не внушает опасения врачам.

- С подозрением на коронавирус в стационарах республики находятся 103 человека, среди которых 11 – несовершеннолетние, - добавили в республиканском минздраве.

ПОДТВЕРДИВШИЙСЯ ДИАГНОЗ КОРОНАВИРУСА В БАШКИРИИ СТАЛ НЕОЖИДАННОСТЬЮ ДЛЯ ВРАЧЕЙ

Скончавшейся пациенткой оказалась 80-летняя мать популярного певца Татарии и Башкирии Анвара Нургалиева. Пожилая женщина с конца января находилась на госпитализации в РКБ: сначала ей ампутировали бедро, позже присоединилась гнойная инфекция и застойная пневмония. Недавно женщину перевели в отделение неврологии с острым нарушением мозгового кровообращения, но несмотря на все усилия врачей в минувшее воскресенье Насима Нургалиева умерла от отека мозга на фоне ишемического инфаркта мозга.

Пожилая женщина умерла от отека мозга, а при вскрытии у нее обнаружили коронавирус

Пожилая женщина умерла от отека мозга, а при вскрытии у нее обнаружили коронавирус

Поскольку у пожилой женщины была пневмония, у нее по существующим стандартам взяли анализ на коронавирус. Положительный результат стал полной неожиданностью для врачей больницы.

- Мы не ожидали, что будет подтвержденный диагноз. Напоминаю, что каждый случай внебольничной пневмонии у нас проверяется по три раза, - объяснил Забелин, подчеркнув, что женщина уже два месяца находилась в больнице и не передвигалась самостоятельно, а первые пациенты с коронавирусом появились в республике только в конце марта.

Позже появилась версия, что переносчиком заболевания может быть сын скончавшейся женщины, поскольку он часто приезжал с гастролями в Москву и Санкт-Петербург, где отмечается высокая заболеваемость COVID-19, а потом навещал престарелую мать. Сейчас все версии и круг контактных лиц тщательно отрабатывается, а саму РКБ закрыли на жесткий карантин на два месяца, включая всех работающих там медиков.

ВСЕХ МЕДИКОВ ПРОВЕРЯТ ПОЛНОСТЬЮ И ДВАЖДЫ

Как сообщили в министерстве здравоохранения Башкирии, сейчас в стационаре РКБ находятся более 600 пациентов и такое количество медиков. Действует жесткий двухнедельный карантин, ни входить, ни выходить нельзя, так что на время республиканская клиническая больница стала инфекционным госпиталем. Анализы на коронавирус взяты уже у 500 человек, отмечается, что весь персонал клиники будет проверен полностью. Часть проб уже проверена – они показали отрицательные результаты. При этом даже если первый результат окажется отрицательным, на 10-е сутки у медика еще раз возьмут анализ на подтверждение.

Сейчас вся республиканская клиника полностью закрыта на карантин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас вся республиканская клиника полностью закрыта на карантинФото: Алексей БУЛАТОВ

Что касается разговоров об участившихся за последние дни случаях смертности от внебольничной пневмонии, региональный минздрав поспешил опровергнуть информацию: летальные случаи действительно были (как и в любой крупной клинике), но внебольничной пневмонии среди них не встречалось.

- Работа больницы не остановилась. Дополнительно будут привлечены к оказанию медпомощи из числа сотрудников больницы, но уже в «чистых зонах». Будет поддерживаться непрерывный лечебный процесс, - заверил Максим Забелин.

«ГУЛЯТЬ С РЕБЕНКОМ МОЖНО И НУЖНО»

Также на брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом в Башкирии, еще раз задали вопрос, волнующий многих жителей республики – можно ли гулять с ребенком во время самоизоляции, или только с коляской и в радиусе 150 метров о дома, как гласит указ, подписанный Радием Хабировым?

Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Анна Казак заверила, что гулять с ребенком во время режима самоизоляции по коронавирусу в Башкирии можно и нужно, главное правильно одевать ребенка весной, чтобы он не перегрелся и не замерз, а также не контактировал с другими детьми и не убегал далеко от дома.

Детям разрешили гулять во время действия режима самоизоляции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Детям разрешили гулять во время действия режима самоизоляцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Если мама гуляет с ребенком в безлюдном месте, маску надевать не нужно. Нужно соблюдать дистанцию от других людей и детей не менее 1,5-2 метров, избегая других компаний, - подчеркнула Анна Казак.

- Прогулки на свежем воздухе в режиме самоизоляции необходимы, главное, соблюдать социальную дистанцию и другие традиционные меры предосторожности, - добавил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Уфе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как сшить защитную маску для лица своими руками
Во время вынужденной самоизоляции самое время начать заниматься полезным рукоделием. Например, можно попробовать сшить защитную маску для лица своими руками. Мы подскажем, как это сделать в подробной пошаговой инструкции
Новости 24
«Мы бы себе этого не могли даже представить»: Радий Хабиров рассказал о «ковровой» дезинфекции Уфы
В Уфе территорию больницы, где скончалась пациентка с COVID-19, будут дезинфицировать
Коронавирус в Башкирии: еще в одном городе появились пациенты с подозрением на covid-19
СМИ: на кладбище Уфы зарезировирована 1000 мест для умерших от коронавируса
Следователи ищут автора фейка о «сбежавшем от коронавируса руководстве больницы в Уфе»
В Уфе автомобиль скорой помощи столкнулся с катафалком, есть пострадавшие
Коронавирус в Башкирии: еще одну больницу закрыли на карантин
«Я не мог по-человечески проститься»: Анвар Нургалиев рассказал, как хоронил заболевшую коронавирусом маму
Ураганный ветер в Башкирии сорвал часть крыши колледжа
«Домашний эксперт» на телеканале «Вся Уфа»
О мерах поддержки малого бизнеса от Банка УРАЛСИБ
Жители Башкирии на самоизоляции устроили давку у входа в банк, очевидцы засняли видео
Прокуратура обжаловала 15-тысячный штраф уфимцу, который нарушил режим полной самоизоляции
Уфимцам будут выдавать новые виды пропусков на время самоизоляции: где их получить
Главврач больницы в Уфе, где введен карантин из-за подозрения на вспышку коронавируса, рассказала о текущей ситуации
Жителя Башкирии оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейковый комментарий о коронавирусе в соцсети
Когда в Башкирии отменят режим общей самоизоляции из-за коронавируса
Власти Башкирии освобождают малый бизнес от арендной платы
«Гулять с ребенком можно и нужно»: в роспотребнадзоре Башкирии рассказали про прогулки во время режима самоизоляции
Сколько продлится карантин в уфимской больнице, где скончалась пациентка с коронавирусом
Стало известно, в каком отделении РКБ лечилась скончавшаяся пациентка из Уфы с коронавирусом