Коронавирус в Башкирии, последние новости на 8 апреля 2020 года: что известно на данный момент

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с распространением коронавируса в Башкирии. По последним данным на 8 апреля 2020 года, в республике зарегистрировано 12 подтвержденных случаев заражения COVID-19 – это два новых случая за последние сутки. При этом одна пациентка с подтвержденным диагнозом скончалась, а вторая, которая недавно вернулась из Турции, сейчас находится на лечении в инфекционном отделении. Также известно, что еще один пациент выздоровел и отправился домой, общее число выздоровевших достигло уже пяти. Еще шестеро находятся на лечении в больницах, их состояние не внушает опасения врачам.

- С подозрением на коронавирус в стационарах республики находятся 103 человека, среди которых 11 – несовершеннолетние, - добавили в республиканском минздраве.

ПОДТВЕРДИВШИЙСЯ ДИАГНОЗ КОРОНАВИРУСА В БАШКИРИИ СТАЛ НЕОЖИДАННОСТЬЮ ДЛЯ ВРАЧЕЙ

Скончавшейся пациенткой оказалась 80-летняя мать популярного певца Татарии и Башкирии Анвара Нургалиева. Пожилая женщина с конца января находилась на госпитализации в РКБ: сначала ей ампутировали бедро, позже присоединилась гнойная инфекция и застойная пневмония. Недавно женщину перевели в отделение неврологии с острым нарушением мозгового кровообращения, но несмотря на все усилия врачей в минувшее воскресенье Насима Нургалиева умерла от отека мозга на фоне ишемического инфаркта мозга.

Пожилая женщина умерла от отека мозга, а при вскрытии у нее обнаружили коронавирус

Поскольку у пожилой женщины была пневмония, у нее по существующим стандартам взяли анализ на коронавирус. Положительный результат стал полной неожиданностью для врачей больницы.

- Мы не ожидали, что будет подтвержденный диагноз. Напоминаю, что каждый случай внебольничной пневмонии у нас проверяется по три раза, - объяснил Забелин, подчеркнув, что женщина уже два месяца находилась в больнице и не передвигалась самостоятельно, а первые пациенты с коронавирусом появились в республике только в конце марта.

Позже появилась версия, что переносчиком заболевания может быть сын скончавшейся женщины, поскольку он часто приезжал с гастролями в Москву и Санкт-Петербург, где отмечается высокая заболеваемость COVID-19, а потом навещал престарелую мать. Сейчас все версии и круг контактных лиц тщательно отрабатывается, а саму РКБ закрыли на жесткий карантин на два месяца, включая всех работающих там медиков.

ВСЕХ МЕДИКОВ ПРОВЕРЯТ ПОЛНОСТЬЮ И ДВАЖДЫ

Как сообщили в министерстве здравоохранения Башкирии, сейчас в стационаре РКБ находятся более 600 пациентов и такое количество медиков. Действует жесткий двухнедельный карантин, ни входить, ни выходить нельзя, так что на время республиканская клиническая больница стала инфекционным госпиталем. Анализы на коронавирус взяты уже у 500 человек, отмечается, что весь персонал клиники будет проверен полностью. Часть проб уже проверена – они показали отрицательные результаты. При этом даже если первый результат окажется отрицательным, на 10-е сутки у медика еще раз возьмут анализ на подтверждение.

Сейчас вся республиканская клиника полностью закрыта на карантинФото: Алексей БУЛАТОВ

Что касается разговоров об участившихся за последние дни случаях смертности от внебольничной пневмонии, региональный минздрав поспешил опровергнуть информацию: летальные случаи действительно были (как и в любой крупной клинике), но внебольничной пневмонии среди них не встречалось.

- Работа больницы не остановилась. Дополнительно будут привлечены к оказанию медпомощи из числа сотрудников больницы, но уже в «чистых зонах». Будет поддерживаться непрерывный лечебный процесс, - заверил Максим Забелин.

«ГУЛЯТЬ С РЕБЕНКОМ МОЖНО И НУЖНО»

Также на брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом в Башкирии, еще раз задали вопрос, волнующий многих жителей республики – можно ли гулять с ребенком во время самоизоляции, или только с коляской и в радиусе 150 метров о дома, как гласит указ, подписанный Радием Хабировым?

Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Анна Казак заверила, что гулять с ребенком во время режима самоизоляции по коронавирусу в Башкирии можно и нужно, главное правильно одевать ребенка весной, чтобы он не перегрелся и не замерз, а также не контактировал с другими детьми и не убегал далеко от дома.

Детям разрешили гулять во время действия режима самоизоляцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Если мама гуляет с ребенком в безлюдном месте, маску надевать не нужно. Нужно соблюдать дистанцию от других людей и детей не менее 1,5-2 метров, избегая других компаний, - подчеркнула Анна Казак.

- Прогулки на свежем воздухе в режиме самоизоляции необходимы, главное, соблюдать социальную дистанцию и другие традиционные меры предосторожности, - добавил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.