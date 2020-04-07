2020-04-07T17:12:39+03:00
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Помощь пожилым и инвалидам во время самоизоляции в Башкирии 2020: куда обращаться

Одиноким пенсионерам и инвалидам по всей Башкирии помогают волонтеры
Павел КРАЙНОВ
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Кроме социальных работников пожилым и инвалидам в Башкирии помогают волонтерыКроме социальных работников пожилым и инвалидам в Башкирии помогают волонтеры
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С 31 марта 2020 года в Башкирии введен режим полной самоизоляции. Жителям республики запрещено покидать дома и квартиры без уважительной причины. Разрешается только выносить мусор до ближайшего контейнера, гулять с собакой не дальше 100 метров от дома, ходить в ближайший магазин за продуктами или в аптеку лекарствами. Нарушителям режима грозят сначала разъяснительные беседы, а тем, кто намеренно игнорирует требования властей – штрафы.

Из-за режима самоизоляции в сложной ситуации оказались пожилые люди и инвалиды, которые и без того редко выходили из дома. Власти республики ввели обязательный карантина для всех граждан старше 65 лет. Что делать в такой ситуации тем, кому нужна помощь в покупке продуктов или лекарств, а из дома выйти нет возможности?

Помощь пожилым и инвалидам во время самоизоляции в Башкирии в 2020 году оказывают министерство семьи, труда и социальной защиты, а также волонтеры.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ ПОЖИЛЫМ И ИНВАЛИДАМ В БАШКИРИИ ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ 2020

Как рассказали «КП-Уфа» в министерстве семьи, труда и социальной защиты Башкирии, на данный момент помощь пожилым и инвалидам продолжают оказывать социальные работники. Они ухаживают за теми, кому и до режима самоизоляции было трудно выходить из дома.

- Наши соцработники, которые ухаживали за своими одиноко проживающими подопечными, как ходили к ним, так и ходят. Они доставляют продукты и лекарства, проводят уборку и так далее. Этой категории граждан оказывают также помощь волонтеры, но они делают это на добровольной основе. А мы, в свою очередь, продолжаем свою работу как раньше, - рассказали «Комсомолке» в минтруда и соцзащиты Башкирии.

Чтобы получить помощь пожилым и инвалидам во время самоизоляции в Башкирии от социальных работников, можно позвонить на горячую линию республиканского центра социального обслуживания по телефону: 8-800-775-00-14.

В министерстве призывают всех неравнодушных жителей региона, у кого есть одинокие пожилые соседи или соседи инвалиды, связаться с социальными работниками.

ЧЕМ ПОМОГУТ ВОЛОНТЕРЫ

Сегодня в Башкирии одиноко проживающим пожилым людям и инвалидам помогают волонтеры движений «Наша забота» и «Волонтеры-медики», которые проводят акцию «Мы вместе». Чтобы их не спутали, у них есть отличительные знаки: специальные куртки синего и красного цветов соответственно.

Волонтеры оказывают поддержку тем пожилым людям и инвалидам из Башкирии во время самоизоляции, когда те не могут самостоятельно сходить в магазин или за лекарствами, или вынести мусор. Убираться в квартирах, как это делают обычно социальные работники, они не будут.

Чтобы обратиться за помощью в организацию «Волонтеры-медики» нужно оставить заявку по телефону: 8 (800) 200-34-11 (единая круглосуточная горячая линия ОНФ) или по телефону горячей линии штаба «Волонтеры-медики» 8(3472) 268–28–88.

К волонтерам проекта «Наша забота» можно обратиться по телефону через Единый колл-центр по номеру 8-800-201-89-03. После уточнения списка продуктов и лекарств заявки передаются волонтерам, которые покупают продукты, учитывая все пожелания заявителей. Затем активисты бесконтактным способом передают и получают расчет по чеку.

Малоимущим пожилым во время самоизоляции из-за коронавируса в Башкирии предусмотрены бесплатные продуктовые наборы первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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