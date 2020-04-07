2020-04-07T16:59:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Можно ли в Уфе ездить на дачу во время режима самоизоляции: рекомендации и советы врачей

Ранее власти Башкирии заявили, что на дачу во время режима самоизоляции ездить можно – но не раньше 11 апреля и по записи
Яна БАЗЕКИНА
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Дорога на дачу не должна занимать более 90 минутДорога на дачу не должна занимать более 90 минутФото: Анатолий ЖДАНОВ
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На носу огородный сезон: время ехать на дачу, везти рассаду и вскапывать грядки. Вот только в Башкирии с 31 марта введен режим полной самоизоляции, и выходить из дома можно только при самой крайней необходимости – сходить в ближайший магазин, аптеку, выбросить мусор, выгулять собаку и добраться до работы и обратно. Так можно ли уфимцам ехать на дачу во время режима полной самоизоляции, как туда добираться, и что по этому поводу думают врачи, выясняла «КП-Уфа».

ЖИТЕЛИ БАШКИРИИ СМОГУТ ЕЗДИТЬ НА ДАЧУ ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ

Сразу обрадуем: на очередном оперативном заседании в правительстве Радий Хабиров заявил: ехать на дачу во время режима самоизоляции в Башкирии можно. Все-таки это тоже считается самоизоляцией (вы же не собираетесь на даче обниматься со всеми соседями?), да и пополнить продуктовые запасы собственными заготовками и урожаем никому не возбраняется.

- Приняли решение, что поможем нашим жителям с весенне-полевыми работами. Запрещать сады мы не будем, - заверил горожан Радий Хабиров.

Вот только отправиться на дачу можно будет только, начиная со следующей субботы, 11 апреля. До этого времени, по мнению властей, там делать абсолютно нечего, потому что холодно.

Поехать на дачу во время самоизоляции жители Башкирии смогут как на электричке или автобусе, так и на собственном автомобиле. Главное, чтобы в нем не было посторонних людей, а только члены вашей семьи, с кем вы вместе проходите самоизоляцию.

Также перед поездкой на дачу во время самоизоляции в Башкирии необходимо будет предварительно зарегистрироваться на портале «Дорога О2» (портал запустят совсем скоро), скачать и заполнить регистрационную форму, чтобы получить спецпропуск для поездки на дачу. При этом адрес дачи вы можете указывать всего один, а время следования до дачи не должно превышать 90 минут, а сам маршрут будет прослеживаться.

НА ДАЧЕ ТОЖЕ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ О СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ

Большинство врачей сходятся во мнении, что дача – один из лучших вариантов, где можно переждать время полной самоизоляции. Свежий воздух, физические нагрузки в виде огородных работ – все это очень благоприятно влияет на здоровье. Главное, необходимо помнить про социальную дистанцию – не обниматься с соседями, не расхаживать по гостям и общаться только через забор, на расстоянии 1,5-2 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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