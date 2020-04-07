Ограничение поездок на автомобиле в Башкирии во время самоизоляции: куда можно ездить, где получить пропуск

В Башкирии продолжает действовать режим общей самоизоляции. Расскажем, есть ли ограничения на поездки на автомобиле в Башкирии – куда можно ездить и где можно получить пропуск, который откроет дорогу в нужном направлении.

С КЕМ МОЖНО ЕЗДИТЬ НА МАШИНЕ ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ?

На оперативном совещании Радий Хабиров заявил, что жители Башкирии во время самоизоляции могут передвигаться на личном автомобиле. На машине сможет ездить владелец или тот, с кем он находится на самоизоляции.

- Нахождение в своем автомобиле – это не распространение коронавирусной инфекции. Поэтому мы запускаем портал «Дорога 02», и со среды 8 апреля там граждане смогут зарегистрироваться и получить бумагу, которая даст право перемещаться на машине. Уважительные причины – едете на похороны, на работу, - пояснил руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин.

С пятницы 10 апреля с 16 часов будет также представлена возможность зарегистрироваться для поездки в сад. Также можно будет ездить на личном транспорте к родственникам, которым нужны продукты.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ПРОПУСК НА ПОЕЗДКУ ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ В БАШКИРИИ

Геннадий Разумикин министр цифрового развития в эфире «Эхо Москвы Уфа» рассказал, как будет работать сервис «Дорога 02».

Поводом для поездки могут стать поездка за продуктами, в аптеку, больницу или навестить родственников.

Портал запустят 8 апреля в 9 утра, зарегистрироваться просто – нужно указать место проживание в самоизоляцию и государственный номер автомобиля. Далее нужно написать повод для поездки, разрешение вам выпишут в электронном виде.Его можно будет показать сотрудникам ГИБДД в случае остановки.

Поездки разрешаются один раз в день на 90 минут.