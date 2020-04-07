2020-04-07T15:35:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Ограничение поездок на автомобиле в Башкирии во время самоизоляции: куда можно ездить, где получить пропуск

Власти Башкирии внесли ясность, рассказываем, куда и кто может ездить на личном автомобиле
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Поездки разрешаются один раз в день на 90 минут.Поездки разрешаются один раз в день на 90 минут.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Башкирии продолжает действовать режим общей самоизоляции. Расскажем, есть ли ограничения на поездки на автомобиле в Башкирии – куда можно ездить и где можно получить пропуск, который откроет дорогу в нужном направлении.

С КЕМ МОЖНО ЕЗДИТЬ НА МАШИНЕ ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ?

На оперативном совещании Радий Хабиров заявил, что жители Башкирии во время самоизоляции могут передвигаться на личном автомобиле. На машине сможет ездить владелец или тот, с кем он находится на самоизоляции.

- Нахождение в своем автомобиле – это не распространение коронавирусной инфекции. Поэтому мы запускаем портал «Дорога 02», и со среды 8 апреля там граждане смогут зарегистрироваться и получить бумагу, которая даст право перемещаться на машине. Уважительные причины – едете на похороны, на работу, - пояснил руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин.

С пятницы 10 апреля с 16 часов будет также представлена возможность зарегистрироваться для поездки в сад. Также можно будет ездить на личном транспорте к родственникам, которым нужны продукты.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ПРОПУСК НА ПОЕЗДКУ ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ В БАШКИРИИ

Геннадий Разумикин министр цифрового развития в эфире «Эхо Москвы Уфа» рассказал, как будет работать сервис «Дорога 02».

Поводом для поездки могут стать поездка за продуктами, в аптеку, больницу или навестить родственников.

Портал запустят 8 апреля в 9 утра, зарегистрироваться просто – нужно указать место проживание в самоизоляцию и государственный номер автомобиля. Далее нужно написать повод для поездки, разрешение вам выпишут в электронном виде.Его можно будет показать сотрудникам ГИБДД в случае остановки.

Поездки разрешаются один раз в день на 90 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Уфе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ураганный ветер в Башкирии сорвал часть крыши колледжа
«Домашний эксперт» на телеканале «Вся Уфа»
О мерах поддержки малого бизнеса от Банка УРАЛСИБ
Жители Башкирии на самоизоляции устроили давку у входа в банк, очевидцы засняли видео
Прокуратура обжаловала 15-тысячный штраф уфимцу, который нарушил режим полной самоизоляции
Уфимцам будут выдавать новые виды пропусков на время самоизоляции: где их получить
Главврач больницы в Уфе, где введен карантин из-за подозрения на вспышку коронавируса, рассказала о текущей ситуации
Жителя Башкирии оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейковый комментарий о коронавирусе в соцсети
Когда в Башкирии отменят режим общей самоизоляции из-за коронавируса
Власти Башкирии освобождают малый бизнес от арендной платы
«Гулять с ребенком можно и нужно»: в роспотребнадзоре Башкирии рассказали про прогулки во время режима самоизоляции
Сколько продлится карантин в уфимской больнице, где скончалась пациентка с коронавирусом
Стало известно, в каком отделении РКБ лечилась скончавшаяся пациентка из Уфы с коронавирусом