2020-04-07T15:14:00+03:00
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Выдача бесплатных продуктовых наборов школьникам во время самоизоляции в Башкирии: кто и где может получить?

Рассказываем, как в республике организована выдача бесплатных продуктовых наборов для школьников и где эти наборы можно получить
Павел КРАЙНОВ
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Накануне главе Башкирии Радию Хабирову представили такой продуктовый наборНакануне главе Башкирии Радию Хабирову представили такой продуктовый набор
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С понедельника, 6 апреля, школьники Башкирии перешли на дистанционное обучение. Из-за режима самоизоляции, который власти республики продлили как минимум до конца недели, ученики будут учиться из дома. Некоторые школьники Башкирии имеют право получать специальные продуктовые сухие пайки, которые начнут выдавать уже с этой недели. Рассказываем, кому из школьников положен бесплатный набор продуктов во время самоизоляции и как его получить.

КОМУ ПОЛОЖЕН НАБОР ПРОДУКТОВ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ

Набор продуктов школьникам во время самоизоляции в Башкирии положен ученикам, которые имеют право на получение льготного питания. Сейчас по всей республике это 85,7 тысяч учащихся, среди которых 64,6 тысяч – дети из многодетных семей и еще 21,1 тысяча – дети с ограниченными возможностями здоровья.

Набор продуктов школьникам во время самоизоляции в Башкирии будут выдавать родителям учеников в самих школах. Власти региона предусмотрели также вариант, когда учащимся сельских школ наборы будут привозить на школьном автобусе. Набор выдается один раз в неделю и полностью оплачивается из регионального бюджета – родителям за него платить не нужно.

ЧТО ВХОДИТ В ПРОДУКТОВЫЙ НАБОР

В каждом районе Башкирии продуктовый набор для школьников во время самоизоляции разный. По рекомендации властей он состоит из не скоропортящихся продуктов. Среди них крупы, макароны, сок, кондитерские изделия, чай, какао, молочные консервы, фрукты, растительное масло, мясные и рыбные консервы. Важное условие: на продуктах питания должны быть указаны сроки годности.

В башкирском Белом доме настаивают, чтобы в каждом районе республики продуктовые наборы были одинаковыми. Все льготники должны получать одни и те же продукты.

В первую неделю дистанционного обучения, начиная с 6 апреля, в каждом районе уже сформировали набор продуктов школьникам во время самоизоляции в Башкирии. В ряде районов их уже развезли. В Уфе ближайшая поставка продуктовых наборов назначена на 10 апреля. В каждом районе и городе Башкирии составляется собственный график выдачи продуктовых наборов. Родителей, чьи дети имеют право на получение набора, просят связаться с классным руководителем и уточнить, когда конкретно можно его забрать.

СКОЛЬКО СТОИТ

Стоимость продуктового набора школьника во время самоизоляции в Башкирии рассчитывается в зависимости от категории льготников, к которым относится ребенок. Так, недельный набор для детей из многодетных малообеспеченных семей стоит 225 рублей. Набор для ребенка инвалида – 500 рублей. В некоторых городах, где из районного бюджета на льготников выделяют дополнительные деньги, паек стоит дороже. В Уфе, например, это 275 и 600 рублей соответственно.

В минувший понедельник, 6 апреля, во время оперативного совещания в правительстве Радий Хабиров посетовал, что в наборах почти нет продуктов из Башкирии. Он потребовал исправить ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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