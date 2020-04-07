2020-04-07T09:50:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Где можно гулять с детьми в Уфе во время режима полной самоизоляции

Разбираемся, можно ли вообще выходить с ребенком из квартиры, и можно ли гулять с коляской возле дома
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С 31 марта в Башкирии начал действовать режим полной самоизоляции. Жителям республики настоятельно рекомендовано оставаться в своих квартирах и выходить из дома только в случае крайней необходимости – например, в ближайшую аптеку или магазин, добраться до поликлиники или работы (если ваше предприятие вдруг продолжает работать) или выбросить мусор.

Конечно, большинство горожан волнует вопрос – где можно гулять с детьми во время режима полной самоизоляции в Уфе. Домашних животных, например, можно выгуливать в радиусе 100 метров от дома, а что же с детьми, которым так необходим свежий воздух и солнечный свет?

Согласно указу, подписанному главой Башкирии Радием Хабировым, в Уфе с детьми во время режима самоизоляции гулять можно, но только в одном случае: если ребенок находится в коляске, и вы не отходите от дома дальше, чем на 150 метров. Также с ребенком можно дойти до поликлиники, если ему нужна врачебная помощь.

А вот если ваш сорванец так и норовит отбежать подальше или взобраться на качели в соседнем дворе, то нужно оставаться дома, иначе вам могут выписать протокол за несоблюдение режима. Лучше дышать свежим воздухом на балконе или через открытое окно, а также чаще проветривать квартиру.

Впрочем, гулять с детьми во время режима самоизоляции в Уфе сейчас негде: детские площадки и городки, парки и скверы закрыты и обтянуты сигнальными лентами, напоминающими о необходимости соблюдать карантин. Хотя особо находчивые родители начали выгуливать своих детей на подъездных козырьках и крышах пристроек к магазинам, что делать категорически запрещается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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