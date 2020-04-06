Коронавирус в Башкирии, последние новости на 7 апреля 2020 года: что известно на данный момент

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с распространением коронавируса в Башкирии. Публикуем последние данные минздрава и Роспотребнадзора по Башкирии на 7 апреля 20202 года. По состоянию на сегодняшний день количество зараженных с подтвержденным диагнозом осталось прежним – всего в республике было подтверждено 10 случаев заболевания COVID-19. Об этом заявили на ежедневном брифинге в минздраве Башкирии.

При этом на 7 апреля 2020 года полностью выздоровели четыре человека, их уже выписали из больницы. По данным «КП-Уфа» это жительницы Дюртюлей, родные сестры 35 и 50 лет, которые были среди первых заболевших, 51-летний уфимец, который поначалу скрыл поездку в Европу, а также 13-летняя девочка из Уфимского района. В изоляторах инфекционной больницы остаются еще шестеро зараженных.

- С подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах республики находятся 103 человек, из них 12 несовершеннолетних. На сегодняшний день специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в республики и восьми лабораторий медицинских организаций, подведомственных минздраву, проведено 9162 исследований на коронавирус, - рассказал министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

ПРОДОЛЖАЕМ СИДЕТЬ ДОМА

В начале новой рабочей недели глава Башкирии Радий Хабиров провел очередное оперативное совещание в башкирском правительстве. Руководитель региона подчеркнул, что режим самоизоляции, который начал действовать в 20:00 31 марта 2020 года продлевается как минимум до конца недели. Это значит, что жителям республики необходимо сидеть по домам вплоть до 12 апреля 2020 года. Решение о продлении или отмене действующего режима будет приниматься в предстоящий четверг, 9 апреля.

Что касается разговоров о «демократизации» режима самоизоляции в Башкирии, то глава региона высказался предельно ясно.

- Режим самоизоляции мы держим. В обществе пошли разговоры о демократизации, но здесь имелось в виду другое. Демократизировать мы будем нашу экономику, и дадим ход работе некоторым предприятиям, - уточнил Хабиров.

Жителям Башкирии по прежнему разрешается выходить на улицу в случаях крайней необходимости. Например в магазин за продуктамиФото: Артем КИЛЬКИН

ПРОПУСКНАЯ СИСТЕМА

В свою очередь власти Уфы разъяснили, кому и как можно передвигаться по городу во время действия режима самоизоляции. В мэрии напомнили, что в нынешней ситуации полицейские имеют право составлять протоколы на нарушителей, которым по решению суда будут выписывать существенный штраф.

- На территории Уфы введена пропускная система. В рамках самоизоляции свободное нахождении на территории муниципалитета недопустимо ни в общественных местах, ни в целом. Свободно прогуливающихся людей мы в принципе не должны видеть, – пояснил вице-мэр Уфы Рустем Газизов на брифинге в мэрии.

Он также напомнил, что в Уфе действуют два вида пропусков, с помощью которых можно передвигаться по городу. Первый - пластиковая карта. Она выдается для органов власти, волонтеров и дружинников. Эти пропуска имеют сквозную нумерацию: передача их другим лицам запрещена. Второй вид пропуска – справка работодателя. Она выдается работникам предприятий, которые продолжают работу в режиме самоизоляции.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

Начиная с 6 апреля 2020 года в школах Башкирии вновь начались занятия. Все школьники республики учатся удаленно: ученики сидят дома, а учитель дает им задания через интернет или ведет онлайн-урок с помощью современных технологий. Первый опыт проведения таких уроков вышел «смазанным» - в первые же минуты специальные сервисы по удаленному обучению «рухнули». Онлайн-платформы были попросту не готовы к тому, чтобы принять такое количество пользователей.

- Платформа «Российская электронная школа» просто легла. АИС «Образование» тоже серьезно тормозил, было около миллиона подключений одномоментно. Хотя мы заранее просили родителей минимизировать трафик интернета и дать детям возможность учиться. Мы приняли решение ограничить для родителей вход в АИС, посмотреть оценки ребенка можно и вечером, - оправдывался на совещании в правительстве министр образования Башкирии Айбулат Хажин.

Первый открытый урок для школьников Башкирии провел глава республики Радий Хабиров.

Накануне в соцсетях Хабиров признался, что записал онлайн-урок еще на выходных, а утром 6 апреля по ТВ и в интернете показали копию. На кадрах ролика глава республики находится в своем кабинете в башкирском Белом доме и объясняет сотням тысяч школьников, что сейчас они будут учиться не в кабинетах, а за экранами компьютеров.

- Для нашей страны, республики и человечества — это первый интересный и сложный вызов. Мы проведем уроки дистанционно, - подчеркнул Радий Хабиров.

В конце недели власти Башкирии планируют разрешить жителям уехать на дачиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

МОЖНО БУДЕТ ПОЕХАТЬ НА ДАЧУ

Накануне также стало известно, что жителям Башкирии разрешать уехать на дачи. Совсем скоро начнется дачный сезон и власти республики не будут чинить препятствий садоводам. Однако уехать прямо сейчас не получится – лучше дождаться более благоприятного момента.

- Мы точно приняли решение, что поможем нашим жителям с весенне-полевыми работами. Запрещать сады мы не будем, - заявил Хабиров на совещании.

Он подчеркнул, что дачный сезон можно будет открыть в следующую субботу, 11 апреля. По его словам, нахождение за городом – это тоже самоизоляция. Но до 11 апреля нужно строго соблюдать режим и не выходить из дома без крайней нужды.

- Сейчас в садах делать нечего, еще холодно. В конце следующей недели дорогу откроем, - уточнил глава Башкирии.