Первый день дистанционного обучения в Башкирии: «зависший» сайт и проверка «домашки» в WhatsApp

«Ура, каникулы две недели, а потом переходим на дистанционное обучение!» - ошарашила меня в середине марта моя дочь-третьеклассница. – «В школах коронавирусы летают, так что будем сидеть дома и учиться по компьютеру».

Уже тогда мое настроение здорово упало: если родители будут на работе, кто будет присматривать за чадом – пыхтит ли она над примерами или зависает в своем телефоне. А как учитель будет проверять задания? А контрольные? И нужно ли одевать школьную форму перед выходом в скайп? Впрочем, наша классная руководительница всех заверила: за время каникул все вопросы отработают и подробно проинструктируют родителей, как будет проходить это пресловутое дистанционное обучение.

ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ ДО НАЧАЛА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Каникулы летели незаметно, и за пять дней до начала учебы школьный чат в мессенджере оживился. Всех интересовал вопрос: как будет проходить обучение, на каком сайте регистрироваться, но учитель не спешил с ответами. Единственное, что удалось узнать, что заниматься мы будем на базе крупнейшей образовательной платформы «Российская электронная школа», а первый урок будет проводить лично глава республики Радий Хабиров – вещать школьникам про новейшую историю. Также всех родителей просят срочно отписаться учителю – есть ли дома компьютер и стабильный выход в интернет. Уточняется, что, если нет компьютера, подойдет и ноутбук, и планшет и даже смартфон. Главное, чтобы можно было держать связь с учителем онлайн. Итак, интернет и компьютеры вроде есть у всех. Ждем явки и пароли от системы.

Многие уроки проходят по видеосвязиФото: Алексей БУЛАТОВ

ЗА ДЕНЬ ДО ЧАСА «Х»

В воскресенье с утра телефон начал просто разрываться: в школьном чате активизировались родители. Оказывается, классный руководитель раздал логины и пароли для входа на сайт «Российской электронной школы», но из-за того, что все пытались туда зайти, сайт попросту завис. В итоге у половины родителей сайт просто не открылся, у вторых не подошли пароли. Особо продвинутые родители успели зарегистрироваться на сайте ночью, когда остальные спали, и теперь с важным видом консультировали остальных – к каким учителям надо кинуть привязку, и где смотреть задания от учителя.

Тут же выяснилось, что в классе два преподавателя английского языка, но половина учеников совершенно не помнит, как зовут конкретно его педагога.

- Не переживайте, завтра все будет работать, все будет хорошо, - увещевала педагог. – Это все система тестирования тормозит, в нужный момент все будет работать, как часы.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АПРЕЛЯ

Первый день дистанционной учебы начинается с серьезной неприятности: дома «полетел» компьютер. А значит, на дочь-школьницу и маму, работающую сутками на «удаленке» остается один ноутбук и пара смартфонов. Договариваемся работать и учиться по очереди и не разругаться вдрызг.

В 9.30 начинаю будить ребенка: совсем скоро начинается открытый урок с Радием Хабировым. На всякий случай, заставляю конспектировать – вдруг придется отчитываться, не проспали ли самое важное событие понедельника?

На часах 10.00. Выступление Хабирова смотрим по телевизору вместе – в тишине и торжественной обстановке, как речь Президента перед курантами. Говорят про ответственность и собранность, про важность учебы даже в таких непростых условиях. Кажется, дочь прониклась важностью момента – можем приступать к учебе.

Учителя могут записывать урок, а потом транслировать его через ЮтубФото: Мария ЛЕНЦ

«А ЗАНИМАЙТЕСЬ-КА ВЫ ПО УЧЕБНИКАМ»

Дальше мы просмотрели видеообращение директора школы в «Ютубе», и уже приготовились приступить к занятиям, как выяснилось, что обещания по поводу стабильной работы «Российской электронной школы» не оправдались – сайт не открывался вовсе. Электронный журнал тоже серьезно подвисает, как позже рассказали в республиканском министерстве образования, там фиксировался почти миллион одномоментных подключений.

В школьном чате истерика, паника и мировая скорбь. С ужасом размышляю, если с третьеклассниками такие проблемы, а что чувствуют сейчас родители 11-классников, которым предстоит ЕГЭ и прочие радости образования, и думать не хочется.

В итоге учитель быстро находит оптимальное решение: в качестве классной работы будут задания из учебника и в рабочих тетрадях, которые нужно выполнить, сфотографировать и отправить учителю до 14.00. Сразу выслали и домашнее задание, которое также нужно сделать, сфотографировать и выслать до 16.00.

Дочь с энтузиазмом приступает к заданию, но уже через 15 минут начинается ад.

- Маааааааам, проверь, правильно ли я это решила. Мааааааам, а помоги подобрать прилагательные. Мааааааам, а ты не видела мою тетрадку. Мааааам… - мой мозг, занятый написанием статьи, начинает кипеть. И почему для начальной школы не предусмотрели дежурных групп? А если мне надо будет срочно ехать на редакционное задание, кто будет помогать школьнику с непонятными моментами?

Кстати, на удивление, учитель успевает посмотреть все отфотографированные классные и домашние работы и даже отписать индивидуально каждому ученику свои замечания. В совместном обсуждении решаем, что пока будем работать в этом же режиме. Так что первый дистанционный учебный день завершился без особых нервотрепок. Впрочем, завтра первые уроки английского и башкирского языка, которые предстоит посмотреть в видеоформате, а также урок физкультуры, на котором предлагается делать зарядку и снимать процесс на видео. Так что, поживем, а точнее, поучимся – увидим.

За многими учениками приходится приглядывать родителям - чтобы не отвлекалисьФото: Юлия ПЫХАЛОВА

ОФИЦИАЛЬНО

О серьезных проблемах, возникших при подключении к образовательным платформах, рассказали в министерстве образования и науки во время очередного оперативного совещания в правительстве республики.

- Платформа «Российская электронная школа» просто легла. АИС «Образование» тоже серьезно тормозил, было около миллиона подключений одномоментно. Хотя мы заранее просили родителей минимизировать трафик интернета и дать детям возможность учиться. Мы приняли решение ограничить для родителей вход в АИС, посмотреть оценки ребенка можно и вечером, - заявил министр образования Башкирии Айбулат Хажин.

Зато, по словам чиновника, не подвели приложения, которые поддерживают режим видеоконференций и «Ютуб», куда учителя выкладывали записи своих уроков, так что грандиозного срыва занятий удалось избежать.

- Если ребенок не будет получать нормальную информацию и задания, то у него уже к концу недели отшибет желание учиться. Дайте нормальную и недерганную систему, ищите нестандартные варианты! – призвал чиновников министерства образования Радий Хабиров.