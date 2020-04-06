Продолжаем сидеть дома: Власти Башкирии продлили режим самоизоляции из-за коронавируса

Накануне на очередном оперативном совещании в башкирском правительстве глава республики Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции, введенный 31 марта, продлится еще как минимум на неделю. В начале своего выступления он поблагодарил жителей Башкирии за высокий уровень дисциплины и сознательности, но предупредил, что из домов пока лучше без особой необходимости не выходить. А также разъяснил, что имел в виду, когда говорил о «демократизации» этого режима.

- Режим самоизоляции мы держим. В обществе пошли разговоры о демократизации, но здесь имелось в виду другое. Демократизировать мы будем нашу экономику, и дадим ход работе некоторым предприятиям, - уточнил Хабиров.

НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ НЕТ

За прошедшие выходные в Башкирии не было выявлено новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Более того, 6 апреля выписали еще одну, уже четвертую пациентку – она полностью здорова. По данным «Комсомолки», речь идет об одной из первых заболевших, 50-летней жительнице Дюртюлей Фаине Х.

- У нас теперь осталось только шесть пациентов, четверо выздоровели. Слава Богу, - сказал Хабиров.

Глава Башкирии, тем не менее, призвал не расслабляться. Он подчеркнул, что в регионе все-таки появятся новые зараженные.

- У нас на подтверждении находится довольно большое количество тестов. Уверяю вас, мы ждем в ближайшее время положительные результаты, - заявил он.

По данным миндзрава Башкирии в республике с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализированы 106 человек. В республике восемь лабораторий принимают анализы на коронавирус, которые проверяют в сутки 750 проб. Кроме того, в больницах по всей республики подготовили дополнительно 1651 койку для госпитализации пациентов с подозрением и 1103 койки для изоляторов.

Власти республики приняли решение продлить режим самоизоляции как минимум на неделю

БОРЬБА С НАРУШИТЕЛЯМИ И ПОСЛАБЛЕНИЯ РЕЖИМА

Что касается нарушений режима самоизоляции, то жителей республики будут привлекать к ответственности только в тех случаях, когда они ведут себя вызывающе. Глава Башкирии заявил, что на понедельник, 6 апреля, в республике составили всего 35 протоколов в отношении нарушителей, а сотрудники полиции провели 645 профилактических бесед.

- Мы продолжим мероприятия вместе с правоохранительными органами и теми структурами, которые я наделил правом привлекать к административной ответственности, поэтому я всех прошу держать режим самоизоляции. Но мы договорились, что мы сильно злоупотреблять этими полномочиями не будем – только вызывающие случаи, когда нас не слышат, мы будем применять административное принуждение, - подчеркнул Хабиров.

Власти региона также разрешили жителям ездить на личных автомобилях, но при соблюдении нескольких условий. Как заявил руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин, передвигаться на машине можно только с родными и близкими, или попросту с теми, с кем вы самоизолировались.

- Торговые центры по-прежнему будут закрыты. Вместе с тем мы понимаем, что нахождение в своем автомобиле – это не распространение коронавирусной инфекции. Поэтому мы запускаем портал «Дорога 02», и со среды там граждане смогут зарегистрироваться и получить бумагу, которая даст право перемещаться на машине. Уважительные причины – едете на похороны, на работу, - пояснил Сидякин.

ДАЧНЫЙ СЕЗОН БЛИЗКО

Во время оперативного совещания также стало известно, что жителям Башкирии разрешать уехать на дачи. Совсем скоро начнется дачный сезон и власти республики не будут чинить препятствий садоводам. Однако уехать прямо сейчас не получится – лучше дождаться более благоприятного момента.

- Мы точно приняли решение, что поможем нашим жителям с весенне-полевыми работами. Запрещать сады мы не будем, - заявил Хабиров на совещании. Он подчеркнул, что дачный сезон можно будет открыть в следующую субботу, 11 апреля. По его словам, нахождение за городом – это тоже самоизоляция. Но до 11 апреля нужно строго соблюдать режим и не выходить из дома без крайней нужды.

- Сейчас в садах делать нечего, еще холодно. В конце следующей недели дорогу откроем, - уточнил глава Башкирии.

За прошедшие выходные в Башкирии не выявили новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

ВНОВЬ ЗАРАБОТАЮТ НЕКОТОРЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Власти республики пришли к выводу, что необходимо расширить список предприятий, которые могут продолжать работу в режиме самоизоляции. Об этом заявил первый вице-премьер башкирского правительства Андрей Назаров.

-С учетом региональной специфики мы расширили список работающих предприятий на 974 организации, – заявил Назаров.

В этот список вошли поставщики семян, лесопромышленные и строительные организации, компании топливно-энергетического комплекса, финансово-кредитные компании и предприятия техобслуживания. Их руководителям нужно будет неукоснительно следовать санитарным нормам, введенным из-за распространения коронавируса: ввести масочный режим, обеспечить сотрудников антисептиками и контролировать их температуру. В противном случае их вновь закроют.

ХУДШИЙ СЦЕНАРИЙ

Накануне член оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Башкирии Ростислав Мурзагулов опубликовал прогноз властей республики по распространению COVID-19. Если худший сценарий развития событий воплотится в жизнь, то погибших от вируса только в нашем регионе будет минимум 500 человек. Он подчеркнул, что глава региона мог бы закрыть предприятия на один-два месяца, чтобы снизить риски распространения вируса. Но этот шаг может разрушить экономику, поэтому Хабиров пошел на риски.