«Никто наши просьбы не услышал!»: в Уфе медики психбольницы хотят увольняться из-за нового начальника

Настоящая война сейчас происходит в Республиканской клинической психиатрической больнице. Медицинский персонал бастует против нового главврача 34-летнего Тагира Гизатуллина. Накануне по причине завершения контракта медучреждение покинул прежний главврач 67-летний Ринат Валинуров, что не понравилось сотрудникам больницы. Медики психбольницы обратились в редакцию «КП – Уфа» с просьбой дать случаю огласку.

«РИНАТУ ГАЯНОВИЧУ ДАЖЕ ПОПРОЩАТЬСЯ НЕ ДАЛИ!»

6 апреля в республиканской больнице медперсоналу представили нового главврача Тимура Гизатуллина. Совсем недавно он занимал должность главврача Нефтекамской больницы, а сейчас перебрался в Уфу, попрощавшись с бывшими коллегами.

Со слов сотрудников психлечебницы, пожелавшими остаться анонимными, встрече с Гизатуллиным никто был не рад. А двумя днями ранее медики и вовсе организовали флешмоб – сфотографировались с листочками, на которых написано «Максим Васильевич (глава минздрава РБ - ред), мы против вашего решения! Тагир Рафаилович, вас здесь не ждут». Тем самым медики хотят привлечь внимание властей и представителей минздрава.

Экс-главврач больницы. По Ринату Гаяновичу уже скучают

- Контракт Рината Гаяновича не продлили, он проработал здесь 37 лет. Причины на то неясны. Наш главврач сделал все для этой больницы, поднял ее с нуля. Тем более он является главным психиатром Башкирии и в ПФО, - говорит сотрудница больницы. – Сегодня нам представили нового, а Рината Гаяновича даже попрощаться не позвали.

Медики уверены, что сейчас начнется волна увольнений, потому что с новым врачом, с их слов, никто не сработается.

МЫ КРИЧИМ, А В ОТВЕТ – ТИШИНА

Со слов медиков, они уже обратились во все инстанции, написали письмо и Максиму Забелину, и Радию Хабирову. Только их никто не услышал. В распоряжении «КП – Уфа» имеется письмо, которое профсоюз работников здравоохранения направил Хабирову.

В нем говорится, что Валинуров врач от Бога, человек, который отличается высокой работоспособностью, компетентностью и креативным мышлением.

- Мы гордимся, что работаем под руководством талантливого руководителя, новатора, человека с большой буквы. Мы искренне надеемся, что вы посодействуете в решение вопроса о продлении трудового договора с нашим руководителем, - говорится в письме.

Но контракт не продлили, 5 апреля его действие истекло, и накануне Ринат Валинуров написал прощальный пост в социальной сети, где поблагодарил своих коллег и сказал, что уходит на заслуженный отдых.

- За эти годы мы с вами стали одной большой и дружной семьей, вместе преодолевая трудности, чувствуя поддержку друг друга, радуясь общим успехам и победам. Все наши совместные усилия, тяжелый каждодневный труд, оптимизм и неизменная вера в успех позволили значительно повысить уровень оказания психиатрической помощи нашим пациентам и неоднократно получить звание лучшей психиатрической больницы России.

Хочу поблагодарить каждого из вас за трепетное и самоотверженное отношение к нашему общему делу на благо наших пациентов, - сказал Валинуров.

Экс-главврач больницы также обратил внимание на то, что его подчиненные не рады такому исходу событий и попросил их не переживать – доктор принял решение и уходит на заслуженный отдых.

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В тот же день новый врач Тагир Гизатуллин попрощался с Нефтекамской больницей.

Новый главврач больницы. Никаких комментариев у Тагира Рафаиловича получить не удалось.

- Завершился интересный, насыщенный этап моей профессиональной жизни, подошла к концу моя работа в Нефтекамской больнице! Искренне благодарю всех, кто добросовестно работал в моей команде 24/7, ведь в каждое действие мы вкладывали все, чтобы качество и доступность медицинской помощи повышались, - написал Гизатуллин.

На вопрос «КП – Уфа», как же Гизатуллин будет работать в таких условиях на новом месте, «где его не ждут», врач попросил обратиться за комментарием по ситуации в пресс-службу минздрава Башкирии. Комментарий пока получить не удалось.