Коронавирус в Башкирии, последние новости на 6 апреля 2020 года: что известно на данный момент

«КП – Уфа» продолжает следить за ситуацией с распространением коронавируса в Башкирии и делится последними новостями за 6 апреля 2020 года. Так, по состоянию на сегодняшний день количество зараженных остается неизменным. Приятные новости сообщили на ежедневном брифинге в минздраве республики. Число зарегистрированных случаев коронавируса в Башкирии составляет 10, трое из них уже вылечились и выписались. Среди них жительница Дюртюлей 35 лет, 51-летний мужчина из Уфы и 13-летняя девочка из Уфимского района.

Тем временем увеличилось количество человек, у которых подозревается COVID-19: если на 5 апреля их было 85, то на 6 апреля их стало 89, 12 из них – дети. За все время исследованы материалы 8475 человек.

ОНЛАЙН-УРОКИ

Как сообщалось ранее, с 6 апреля 2020 года угрозы распространения коронавирусной инфекции школы переходят на дистанционное обучение, которое продлится минимум две недели. Первый урок проведет Радий Хабиров, его покажут на телеканалах БСТ, Россия 24, Башкортостан 24, Вся Уфа, UTV.

Глава минобразования Айбулат Хажин сообщил, что продолжительность уроков составит 30 минут. После второго урока школьников ждет большая перемена — 20 минут, чтобы дети успели поесть.

Для учащихся начальных классов планируется проводить не более четырех уроков в день, для основного звена — до шести уроков, для старшего звена или учащихся 10-11 классов — не более семи.

НЕ ПЕРЕГРУЖАТЬ ИНТЕРНЕТ

Учиться дети будут до 4,5 часов в день. В связи с этим участники брифинга попросили жителей Башкирии не перегружать сеть интернет.

- С 10.00 до 14.30 часов, просьба всех жителей Башкирии минимизировать нагрузку на трафик, на интернет. Мы с вами можем обойтись в это время без фильмов, без мультфильмов. Давайте дадим возможность нашим детям учиться, - сказала Елена Прочаковская начальник управления Главы РБ по социальным коммуникациям.

БОЛЕЕ 350 ЛЮДЕЙ – ВСЕ ЕЩЕ ЗА РУБЕЖОМ

Тем временем в Башкирию до сих пор вернулись не все жители. Минимум 350 человек, среди них 22 ребенка, остаются за границей.

Председатель госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Салават Нафиков ранее рассказывал, что их возвращением занимаются три республиканских госкомитета: наш, по внешнеэкономическим связям и по транспорту.

- Мы работаем в тесном взаимодействии с МИД России, организовывая авиарейсы в те страны, где застряли наши соотечественники. Со многими работаем в индивидуальном порядке, в первую очередь, с туристами, которые путешествуют с детьми, - сказал Нафиков.

ОБРАБОТКА

Также на брифинге обсудили безопасность средств, которыми дезинфицируют улицы, остановки, автобусы.

Представитель Роспотребнадзора прокомментировал, что нет ничего опасного в веществе, которым моют улицы, и обрабатывают поверхности. Также дезинфицирующее вещество не вредит растениям и деревьям, потому что оно на них не попадает.

- На 100% уверен, что все средства для человека и природы безопасны, - сказал Венер Изикаев. – Тем более работа направлена в основном на дезинфекцию внутри салона автобуса, внутри помещения, то есть поручни в автобусах, остановки. Это никому не вредит.

Максим Забелин напомнил, что вирус в основном передается воздушно-капельным путем, а дезинфекция – лишь профилактика.