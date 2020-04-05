2020-04-04T22:30:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Дистанционное обучение школьников в Башкирии: когда начнется и как будет проходить

Рассказываем, как из-за коронавируса внедряется дистанционное обучение школьников в Башкирии. Все продолжат учиться, но уже онлайн.
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Все школьники Башкирии начнут учиться дистанционно с 6 апреляВсе школьники Башкирии начнут учиться дистанционно с 6 апреляФото: Михаил ФРОЛОВ
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С 6 апреля 2020 года в связи с угрозой распространения коронавируса все школы Башкирии переходят на дистанционное обучение. Мера введена, чтобы полностью исключить личный контакт учителя с ребенком. Предельная ясность внесена только в то, каким именно образом это обучение будет проходить. В Башкирии задействуют три способа.

ТРИ СПОСОБА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В БАШКИРИИ

Первый – на котором будут учиться большинство школьников – прямое онлайн-обучение через программы связи Skype, Zoom и Google Glass.

Второй формат относится к учащимся, у которых отсутствует высокоскоростной интернет либо нет компьютера, но есть мобильные устройства – телефон или планшет. В таких случаях дети получат электронные кейсы через мессенджеры или электронную почту. Выполненные задания ребенок отсылает учителю одному из указанных способов, тот дает обратную связь.

Третий вариант, самый олдскульный – бумажные кейсы. Они предусмотрены для учащихся, школ и населенных пунктов без интернета и электронных устройств. В этом случае назначается дежурный учитель, чаще всего научный руководитель. Он будет разносить задания в бумажном формате три раза в неделю. Ребенок выполняет кейсы и отдает их преподавателю.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПО ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ В БАШКИРИИ

В семье несколько детей и один компьютер, а занятия проходят в одно время. Что делать?

Классный руководитель составляет индивидуальное расписание занятий с комбинированными способами дистанционного обучения. Идеальная ситуация с семьей, в которой три ребенка, описали в Минобре Башкирии. Допустим, один ребенок сидит с учителем в онлайне, в то время как остальные выполняют электронные или бумажные кейсы. Затем дети меняются.

Кружки, секции, организации допобразования. Что с ними?

Они продолжат работу в дистанционном режиме с 6 апреля.

Олимпиады будут проходить?

Все олимпиады перенесены на май 2020 года. Их так же проведут в дистанционном формате.

Когда это кончится?

О том, как долго продлится дистанционное обучение школьников в Башкирии, неизвестно. Прогнозировать не берутся даже в Министерстве образования. Поэтому всем учащимся, их родителям и педагогам следует настраиваться на продолжительный процесс.

Телефон горячей линии Министерства образования Башкирии: 8(347)292-11-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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