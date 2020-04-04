2020-04-04T09:28:52+03:00
Экономика

Торгово-промышленная палата РБ продолжит свою работу в нерабочие дни

Режим «Повышенной готовности к ЧС» на ТПП РБ не распространяется
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23 марта Министерством экономического развития Российской Федерации был подготовлен перечень системообразующих предприятий на которые не распространяется режим “Повышенной готовности” и “Самоизоляции”.

Торгово-промышленная палата РБ входит в данный список для осуществления своей деятельности по следующим направлениям:

- Оформление Заключений об обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажор) по договорам, заключаемым между российскими субъектами предпринимательской деятельности;

- Функционирует колл-центр по вопросам оформления заключений об обстоятельствах непреодолимой силы в целях урегулирования возникающих споров между субъектами предпринимательской деятельности в условиях введенных карантинных мер и разъяснения законодательства;

- Осуществляется сертификация средств индивидуальной защиты.

Президент ТПП РБ Тимур Артурович Хакимов:

"В первую очередь хочу сказать спасибо сотрудникам, которые несмотря на риск работают, можно сказать дежурят в ТПП РБ. Нам нельзя уходить на удалённую систему работы, потому что мы отвечаем за выдачу сертификатов на экспортную отгрузку предприятий Республики, консультируем и выдаем сертификаты о форс-мажоре, координируем пошив защитных костюмов и масок. Отдельно хочется рассказать о членах ТПП РБ, которые спонсируют оборудование в больницах и помогают выкупить материал для легкой промышленности, изготавливающей защитные маски и костюмы. Нашими предпринимателями можно гордиться, им и так не легко, но они предлагают свою помощь".

ИСТОЧНИК KP.RU

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