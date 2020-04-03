Коронавирус в Башкирии, последние новости на 4 апреля 2020 года: что известно на данный момент

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с распространением коронавируса в Башкирии. Согласно последним новостям на 4 апреля 2020 года, количество зараженных COVID-19 в республике остается прежним - 10 человек. На контроле с подозрением на коронавирус в стационарах Башкирии остаются 102 человека, из которых 14 - дети.

Есть и хорошие новости, накануне в региональном минздраве рассказали, что уже третий пациент с коронавирусом – 13-летняя девочка из Уфимского района – выздоровел и выписан домой. Ранее из инфекционного отделения выписали 35-летнюю жительницу Дюртюлей, которая привезла COVID-19 из круиза по Европе, и 51-летнего уфимца, который также заразился коронавирусом за границей.

Остальные пациенты по состоянию на 4 апреля 2020 года остаются в инфекционных отделениях и получают все необходимое лечение. Их состояние не вызывает опасения у врачей, болезнь проходит в легкой форме, отека легких нет.

Сомнительные анализы перепроверяют в Центре гигиены и эпидемиологииФото: Юлия ПЫХАЛОВА

В настоящий момент у властей Башкирии вызывает опасение Сибай, поскольку именно там на рынке торговал мясом продавец из Челябинской области, у которого позже обнаружили коронавирус. Конечно, рынок полностью продезинфицировали, а всех покупателей быстро выявили, изолировали и взяли у них анализы. Позже мэр города Рустем Афзалов рассказал, что у двух горожан анализы показали сомнительный результат. Сейчас анализы отправлены на перепроверку в республиканский Центр гигиены и эпидемиологии, где будет поставлен окончательный диагноз.

НУЖЕН ЛИ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ПОЛИКЛИНИКИ

Сейчас в Башкирии действует режим полной самоизоляции, и выходить из дома гражданам можно только в случае крайней необходимости – сходить в магазин или аптеку, выбросить мусор или выгулять собаку, добраться до работы или посетить поликлинику. У многих жителей республики возникает вопрос – нужно ли распечатывать талон на посещение, чтобы предъявить его стражам порядка, если они остановят и поинтересуются целью выхода из дома.

- Специальных требований на этот счет не установлено. Распечатанное подтверждение из личного кабинета о записи на прием или о госпитализации (электронное направление на госпитализацию), скриншот на телефоне – вполне подойдут, чтобы доказать обоснованность выхода из дома, - заверил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на очередном брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом.

Также в минздраве напомнили, что если вам требуется экстренная помощь, лучше сразу позвонить в скорую помощь. Если вам предстоит встретить ребенка из больницы, то вам в мессенджерах заранее вышлют необходимую инструкцию о правилах выписки.

ЗАЧЕМ МИНЗДРАВУ БАШКИРИИ НУЖНА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Недоумение у большинства горожан вызвало заявление регионального минздрава, что оно готово принять благотворительную помощь. На брифинге представитель ведомства уточнил, что те средства, которые для них выделил регион и федеральный бюджет, предназначены на закупку средств индивидуальной защиты и медицинских изделий.

- Опыт итальянских и китайских коллег показывает, что потребуются еще коврики для пропитывания дезсредств, зеркала в полный рост (для правильного камуфлирования), одноразовая посуда для пациентов и персонала, металлические доски для исключения бумажных носителей, маркеры, клейкая бумага, цветной скотч, любая помощь в полиграфии, - уточнили в ведомстве.

КОГДА НЕ НУЖНО НОСИТЬ ЗАЩИТНУЮ МАСКУ

Также на брифинге жителям Башкирии объяснили, что носить постоянно защитную маску на улице не нужно. Носить защитную маску необходимо только при тесном контакте с другими людьми, в остальных случаях достаточно соблюдать минимум двухметровую дистанцию.

Если вы на улице абсолютно одни и рядом никого, носить маску не нужноФото: Алексей БУЛАТОВ

На ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом в Башкирии главный эпидемиолог республики Анна Казак объяснила, в каких случаях носить медицинскую маску нецелесообразно.

- Вот видим: человек идёт в одиночестве по улице. Идёт он в маске – для чего? В данном случае маска не нужна, - объяснила главврач Центра гигиены и эпидемиологии по РБ Анна Казак.

КАК СЕЙЧАС РАБОТАЕТ АЭРОПОРТ В УФЕ

Уфимский аэропорт сейчас продолжает работать в штатном режиме. Полностью отменены все международные рейсы, но внутренние рейсы еще осуществляются, хоть и гораздо реже.

- Применяется трехуровневая защита от завоза инфекции: измеряется температура тела, химическая обработка и анкетирование. Особое внимание уделяется пассажирам, вернувшимся из Москвы и Санкт-Петербурга, - рассказал председатель Гостранса РБ Алан Марзаев.

Особое внимание в аэропорту уделяют пассажирам, прибывшим из Москвы и Санкт-Петербурга

КАК РАБОТАЕТ Ж/Д ВОКЗАЛ В УФЕ

Железнодорожный вокзал также продолжает свою работу, но на территорию вокзала запускают только пассажиров с билетами и тех, кто собирается их приобрести. Провожающих и встречающих лиц настоятельно просят остаться дома. Всем, кому необходима помощь при посадке в вагон, помогут работники и носильщики.

- В вагонах убираются четыре раза в день, выданы необходимые дезинфицирующие средства. До отъезда и по прибытию состав поезда полностью дезинфицируют, - уточнил Сергей Голубев, первый замначальника Башкирского центра организации работы ж/д станции Уфы.