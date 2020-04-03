«Боль была настолько острой, что хотелось кричать»: молодой девушке из Башкирии поставили редкий и опасный диагноз

17-летняя Аделина Мусакаева из села Стерлибашево с самого детства мечтала стать знаменитой спортсменкой или танцовщицей. Девочка с удовольствием занималась и танцами, и легкой атлетикой, но от спорта пришлось отказаться полностью, когда в жизнь Аделины пришла очень редкая и очень опасная болезнь - эпителиоидная гемангиоэндотелиома стопы. За этим сложным названием скрывается опухоль, которая граничит между доброкачественной и злокачественной, но постепенно съедает все кости в ноге девушке, причиняя ей невыносимую боль и страдания. Остановить ее рост может только дорогостоящее лекарство, которое приобрести семье Аделины не по силам.

РЕДКИЙ ДИАГНОЗ СМОГЛИ ПОСТАВИТЬ ТОЛЬКО С ТРЕТЬЕЙ ПОПЫТКИ

Все началось осенью 2017 года, когда Аделина неожиданно начала жаловаться на сильную боль в левой ноге.

- Боль была настолько острой, что ей хотелось кричать. На ногу было невозможно наступить, дочь едва не плакала от боли. Конечно, мы сразу же обратились к врачу, но рентген не показал никакой патологии, - вспоминает мама Аделины.

Четыре месяца врачи наблюдали за состоянием девочки, но ей становилось только хуже. Повторный снимок стопы снова не показал никаких изменений, но поскольку Аделина уже начала сильно хромать, врачи отправили ее на МРТ. Тогда был поставлен первый и ошибочный диагноз – множественная хондропатия стопы (изменение костно-хрящевой ткани сустава – Ред.).

- По совету врачей мы обратились к врачу-травматологу. Дочке одели на ногу гипсовую лангетку, она пропила курс лекарств, но когда через месяц гипс сняли, стало понятно, что болезнь прогрессирует, - вздыхает мама Аделины. – Уже были затронуты и костные, и мягкие ткани. Врачи просто разводили руками, не понимая, что происходит. Дочка очень страдала – стоять было невозможно, а из комнаты она могла дойти только до кухни.

Тогда Аделина с мамой поехали в федеральную клинику в Санкт-Петербурге, там девочке поставили второй диагноз – мультиочаговый остеомиелит и назначили лечение. Мама Аделины все же решила записать дочь в центр онкологии им. Н.Н. Петрова. Только тогда стало понятно, что кость разъедает опухоль с трудновыговариваемым названием - эпителиоидная гемангиоэндотелиома. Болезнь очень редкая, встречается всего у трех человек из семи миллионов!

Аделине сразу же назначили химиотерапию, и на сегодняшний день девушка уже прошла 14 курсов. Лечили Аделину золендроновой кислотой, которая восстанавливает и укрепляет костную ткань, и препаратом «Авегра Биокад», который останавливает рост опухоли и унимает нестерпимую боль.

Аделина мечтает о фотосессиях в парках, но пока из-за болезни делает сэлфи в своей комнате

ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА ПРИШЛОСЬ ОСТАТЬСЯ ЛЕЧИТЬСЯ ДОМА

Первого апреля Аделина должна была приехать в Уфу на очередной курс лечения, но из-за распространения коронавируса врач посоветовал остаться дома.

- Врач сказал, что возить ребёнка туда-сюда при нынешней ситуации опасно. Мол, они направят заявку в Минздрав, чтобы нам выдали Авегру - по соцпакету, бесплатно. То ли помешал коронавирус, то ли бюрократия, но препарат так не закупили, - вздыхает мама Аделины.

Сейчас на один курс лечения Аделине требуется две упаковки «Авегры» общей стоимостью 54 тысячи рублей. Но и таких денег в семье девушки, где мама работает обычной медсестрой, а папа – пенсионер, нет. Поэтому на помощь Аделине пришел благотворительный фонд «Потерь нет», который открыл сбор на 2 упаковки препарата.

Если и вы хотите помочь 17-летней Аделине Мусакаевой, вы можете обратиться на сайт благотворительного фонда, где на личной страничке девушки найдете все необходимые реквизиты, отчеты и последние новости о состоянии Аделины.