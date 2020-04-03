2020-04-03T14:18:30+03:00
Происшествия

В Башкирии найдено тело пропавшей два месяца назад молодой матери

Тело Натальи Каталевич нашли в Бирском районе
Эльвина АПАРИНА
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Тело Натальи нашли только после того, как растаял снегТело Натальи нашли только после того, как растаял снег
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Трагедией завершились поиски 27-летней Натальи Каталевич из деревни Питяково Бирского района Башкирии. 2 апреля ее тело было обнаружено в поле в километре от села Бекмурзино. Как сообщил собственный источник «КПУфа», тело пролежало на улице настолько долго, что частично сгнило. В данный момент оно направлено на судмедэкспертизу. Сейчас специалистам предстоит установить причину смерти женщины, и имеет ли она криминальный след. Информацию о смерти подтвердили и волонтеры, занимавшиеся поисками.

Информацию подтвредили и волонтеры

Информацию подтвредили и волонтеры

У женщины остались трехлетний сын, который живет с отцом, бывшим мужем Натальи, и пожилая мать, с которой погибшая проживала несколько месяцев.

«КП – Уфа» связалась с экс-супругом женщины. Удивительно, но мужчина даже не знал, что накануне обнаружили тело ее бывшей жены. Вероятно, на опознание ездила мать Натальи. Вадим общался с ней в последний раз 17 января 2020 года, а пропала Наталья 20-го – сидела в компании в деревне Питяково, поругалась со знакомым и убежала. С тех пор ее так никто и не видел.

- Бекмурзино далековато от Питяково. Как она там оказалась, непонятно, - удивляется мужчина. – Эх, дура. Хорошая девчонка была.

Вадиму неизвестны обстоятельства смерти. Он даже предположить не мог, что ее найдут мертвой – думал, уехала куда-то далеко.

Напомним, что Наталья Каталевич пропала 20 января. Выбежала из дома и не вернулась. Ее начали искать мать, бывший супруг. Родные обратились к волонтерам «Лиза Алерт» - на каждом столбе Бирска и Уфы висел ее портрет, но все тщетно. Найти ее никак не удавалось, на тело наткнулись только после того, как растаял снег. Также известно, что перед смертью Наталья купила в кредит автомобиль.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким Натальи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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