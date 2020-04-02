Спецпропуск в обмен на секс: в Уфе мужчина предложил помочь женщине с выездом за город за необычную плату

Накануне была информация, что уфимцы стали подделывать пропуска, по которым можно перемещаться по городу в режиме самоизоляции. Но некоторые умельцы пошли еще дальше. Считая, что мужчины со спецпропусками в Уфе теперь на вес золота, они решили обозначить цену своим услугам по беспрепятственному перемещению по городу. Ни много ни мало - регулярный секс. Именно с таким предложением к попавшей в тяжелое положение женщине обратился предприимчивый молодой человек.

С любителем бесплатного сыра в мышеловке, который представился врачом, познакомилась уфимка на сервисе знакомств «Мамба». Молодые люди разговорились и Алена Д. (имена здесь и далее изменены – Ред.) пожаловалась своему собеседнику, что ее 12-летний сын остался в селе Русский Юрмаш, а сама она в Уфе, но к ребенку поехать не может из-за отсутствия у нее пропуска. Тут-то герой-любовник и предложил свою помощь.

Толик предложил Алене пропуск взамен на регулярный секс, «ведь в одноразовом нет смысла». Алена пошутила, что такими темпами люди скоро начнут спать друг с другом за гречку и туалетную бумагу.

- Мой ребенок находится в деревне, и к сожалению, я не успела его забрать. Теперь я нахожусь в ситуации, когда мне нужно его забрать, но я не знаю, как это сделать. Я не уверена, что мне дадут выехать из города. Но, как оказалось, что у нас имеются люди, которые пользуются тем, что у них есть пропуск. Но за это они просят соответствующую плату, - рассказала Алена «КП – Уфа». – Так ведь этот человек еще и врач!

Уфимка отказала герою-любовнику в его предложении:

- Я не знаю, какой смысл в одноразовом сексе. Также как и смысл говорить, что у тебя есть пропуск, и ты мне поможешь забрать ребенка, но за это с тебя сексуальное рабство. Ты сейчас как фашист во время войны, - это часть сообщения, которое написала ему Алена в ответ.

Толик не нашел, что ответить на это письмо. То ли не прочитал, то ли совесть заиграла.

Позже свой гнев на подобное предложение женщина обрушила в соцсетях.