Продление нерабочей недели в Уфе: до какого числа будет действовать режим полной самоизоляции

Режим полной самоизоляции в Уфе будет действовать до специального указа главы Башкирии о прекращении. До какого именно числа, не знает сейчас никто. В Уфе, как и по всей России, нерабочая неделя с сохранением заработной платы будет продлена по указу Президента РФ до 30 апреля 2020 года. Такое решение было принято в связи с распространением коронавируса в стране: с каждым днем количество заболевших и умерших увеличивается. При этом подчеркивается, что дата в любой момент может быть скорректирована в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Напомним, что в Уфе режим полной самоизоляции начал действовать с 20.00 31 марта. Количество заболевших коронавирусом в Башкирии в данный момент достигло уже 10 человек. 8 из них находятся в инфекционных боксах под наблюдением врачей, еще двое пациентов выздоровели и были выписаны домой.

ИЗ ДОМА ВЫХОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ КРАЙНЕЙ НУЖДЕ

К сожалению, нерабочая неделя в Уфе была поначалу воспринята уфимцами как очередные выходные – горожане отправились на прогулки в парки, жарили шашлыки на набережных и ходили друг к другу в гости. Поэтому власти республики приняли жесткие меры: теперь жители республики могут выходить из дома только в случае крайней необходимости, например чтобы купить продукты, вынести мусор или выгулять собаку. И снова тут есть жесткие правила: ближайший магазин – значит, в радиусе 150 метров от вашего дома, выгул собак – на расстоянии не дальше 100 метров.

Чтобы беспрепятственно добраться до работы (нерабочая неделя в Уфе не распространяется на сотрудников правоохранительных органов, органов власти, экстренных служб, организаций, отвечающих за жизнеобеспечение города и т.д.) требуется разрешительный пропуск от организации. Нарушителей же будут выявлять и останавливать полицейские, сотрудники Росгвардии, народные дружинники. При этом за нарушение режима полной самоизоляции грозит внушительный штраф - от 15 тысяч рублей.

НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ

Чтобы избежать массового заражения, в магазинах, аптеках, на остановках и в общественном транспорте необходимо не забывать про социальную дистанцию – держаться от других людей на расстоянии 1,5 метра. Исключение составляет проезд в такси, но и там советуют не садиться на переднее сиденье, а отсесть подальше от водителя. Защитные маски, использование антисептиков, постоянные дезинфекции – само собой разумеется.

Также в период нерабочей недели в Уфе серьезно изменится график работы общественного транспорта – он будет работать с 8.00 до 20.00, а его количество на улицах города сократится вдвое.

Все школы, колледжи и вузы в республике переходят на дистанционное обучение. Также прекращают свою работу и детские сады – всего в Уфе будет работать 28 дежурных садиков.