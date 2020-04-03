2020-04-02T23:25:16+03:00
Общество

Контроль за соблюдением самоизоляции в Уфе: кто и как будет проводить.

Рассказываем, как в Уфе обеспечивается контроль за соблюдением полной самоизоляции
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.infoфото: ufacity.info
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В Уфе и всей Башкирии с 31 марта 2020 введен режим полной самоизоляции по причине угрозы распространения коронавируса. Это значит, что жители обязаны находиться дома и не покидать его без уважительной и вынужденной причины. К таковым относятся экстренные случаи, поход в магазин и аптеку, выгул домашних животных, вынос мусора и поездка на работу.

Контроль за соблюдением самоизоляции в Уфе осуществляет целая группа ведомств, служб и организаций. Патрулированием занимаются и полицейские, и центр общественной безопасности, и народные дружинники. Для контроля за соблюдением самоизоляции в Уфе выделено более 60 машин патрульно-постовой службы. При выявлении нарушителей режима сотрудники МВД в праве составить административный материал, однако в случае, например, с пожилыми людьми, обойдутся разъяснительной беседой. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил (по 6.3 КоАП РФ) наказывается довольно крупным штрафом, для граждан он колеблется в размерах от 15 до 40 тысяч рублей.

В помощь правоохранителям улицы Уфы патрулируют народные дружинники. В их состав входят добровольцы и волонтеры, среди которых можно встретить рядовых горожан, работников образования, ветеранов боевых действий и даже морских пехотинцев. Они ориентированы на мягкое убеждение и занимаются в основном разъяснительной работой. Дружинников легко можно опознать – они носят красные нарукавные повязки.

Особый контроль самоизоляции в Уфе ведется за гражданами, приехавшими из-за рубежа еще до введения всеобщего карантина. Их квартиры обходят сотрудники Роспотребнадзора в сопровождении полицейских. В случае нарушения самоизоляции составляется протокол.

Своего рода предупредительный контроль за соблюдением полной самоизоляции обеспечивают и экстренные ведомства: Управление гражданской защиты и Аварийно-спасательные службы Госкомитета по ЧС. Машины с оснащенными громкоговорителями курсируют по всем районам города в течение всего дня. Они информируют население о мерах профилактики и призывают не покидать дома без уважительных причин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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