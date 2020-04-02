Коронавирус в Башкирии, новости на 3 апреля 2020 года: что известно на данный момент

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с распространением коронавируса в Башкирии. Согласно новостям на 3 апреля 2020 года, что количество зараженных COVID-19 в республике достигло 10 человек. Информацию подтвердили на брифинге в министерстве здравоохранения Башкирии.

По данным минздрава, на 3 апреля 2020 года с подозрением на коронавирус в Башкирии в больницах республики находятся 106 человек, из них 14 детей. К счастью, на этой неделе уже двоих пациентов выписали – они полностью здоровы. Известно, что это 35-летняя девушка из Дюртюлей и 51-летний мужчина из Уфы. Они были одними из первых жителей Башкирии, у кого официально подтвердился диагноз.

На брифинге в минздраве республики главврач центра эпидемиологии и гигиены республики Анна Казак подчеркнула, всего на коронавирус в Башкирии на 3 апреля 2020 года проведено 5816 исследований на наличие коронавируса. В первую очередь проверяют тех, кто мог контактировать с зараженными, а также пациентов с хроническими легочными заболеваниями.

ПРИВЕЗЛИ ИЗ ИТАЛИИ

На днях также появились подробности о заразившихся коронавирусом жительницах Кумертау. 31 марта стало известно, что диагноз подтвердился у 67-летней пенсионерки и ее подруги. Обе женщины приехали из Италии, где работали сиделками.

- Первая, 67-летняя, гуляла по городу, вторая – сразу ушла на самоизоляцию. На днях она почувствовала себя плохо, вызвала медиков, те взяли анализы, которые оказались положительными, - рассказала жительница Кумертау в беседе с «Комсомолкой». По ее словам, вторая женщина проживает в деревне Шабагиш Куюргазинского района республики.

СУХОЙ ЗАКОН

Начиная со 2 апреля, в Башкирии власти ввели «вечерний» сухой закон. Теперь продажа спиртного запрещена с 18:00 до 10:00 на всей территории республики. Под эти ограничения подпадают и рестораны, кафе и пивные. Запрет будет действовать вплоть до отмены режима «Повышенная готовность». Сроки окончания пока не определены – решение будет принимать глава Башкирии.

Чтобы выйти из дома жителям Башкирии нужна веская причина, иначе - штрафФото: Алексей БУЛАТОВ

КАК БУДУТ РАБОТАТЬ ПОЛИКЛИНИКИ

В связи с угрозой распространения коронавируса в Башкирии власти распорядились изменить режим работы поликлиник. Как минимум, до 3 апреля они будут работать с 8 утра до 19 часов. В таком режиме поликлиники, возможно, будут работать и дольше – решение остается за правительством республики. Всех, кому необходимо попасть в поликлинику, просят следить за новостями.

Стоит отметить, что диспансеризацию сейчас пройти не представляется возможным – посещать поликлинику можно только по неотложным вопросам, например, на прием к узкому специалисту. Если есть возможность, лучше вызовите врача на дом.

КАК СОБЛЮДАЕТСЯ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ

На время действия режима самоизоляции жителям Башкирии категорически запрещено выходить из дома. Есть всего несколько причин, по которым это разрешается: сходить до ближайшего магазина за продуктами или в аптеку за лекарствами, выгулять собаку, но не дальше 100 метров от дома, или вынести мусор до ближайшего контейнера. За соблюдением режима следят сотрудники полиции и народные дружинники.

За теми жителями Башкирии, кто находится под медицинским наблюдением, власти установили контроль – их проверяют специальные мобильные группы, в состав которых входят сотрудники минтруда Башкирии и полицейские.

- Проверены более пяти тысяч адресов граждан, которые находятся под медицинским наблюдением. Только за сегодня выявлено 206 нарушений режима самоизоляции, - заявила на днях замруководителя Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина.

Продуктовые магазины и аптеки в Уфе и по всей Башкирии работают в обычном режимеФото: Павел КЛОКОВ

ЧТО С КВИТАНЦИЯМИ ЗА ЖКХ

Вопрос, который волнует всех жителей республики – как платить за услуги ЖКХ в связи с распространением коронавируса в Башкирии. У многих нет возможности оплачивать счета, а отказаться от потребления ресурсов попросту невозможно. Ясность в этот вопрос внес министр ЖКХ и вице-премьер башкирского правительства Борис Беляев. По его словам, в связи со сложившейся ситуацией работы по капитальному ремонту домов приостанавливаются, а другие плановые работы – отменяются.

- В случае аварийных отключений будем реагировать оперативно. Убедительно прошу Вас не беспокоиться по поводу оплаты коммунальных услуг. На время карантина жилищно-коммунальные предприятия предоставят отсрочка по оплате услуг без начисления пени, - заявил Беляев.

НОВОСТИ ИЗ СИБАЯ

История с зараженным коронавирусом продавцом из Челябинской области, который в нарушении всех правил самоизоляции торговал мясом на рынке в Сибае, получила продолжение. На 3 апреля 2020 года известно, что мужчина с подтвержденным диагнозом лежит в больнице. Он ездил за рубеж в середине марта, а 22-го числа спокойно вышел на торговую точку на рынке «Воскресный», что на улице Матросова, 4.

Позже выяснилось, что диагноз подтвердился у человека, который контактировал с этим продавцом. Известно, что он работает в банке в Сибае, но живет в соседнем регионе, в Кизильском районе. Таким образом жители столицы башкирского Зауралья, которые могли контактировать с ним, также находятся в группе риска.

Всех, кто мог контактировать с зараженным, просят срочно самоизолироваться или обратиться на телефоны горячей линии городской больницы Сибая: 8-963-909-51-30, 8-927-234-83-80 (ежедневно с 8.00 до 20.00). Кроме того, можно обратиться на «Горячую линию» Минздрава РБ: 8-347-286-58-27, 8-347-279-91-20.

КАК БУДУТ РАБОТАТЬ ДЕТСКИЕ САДЫ В УФЕ

3 апреля 2020 года из-за коронавируса в Уфе работают всего 28 детских садов. Как пояснили городские власти, это дежурные группы. Там соблюдаются все необходимые профилактические меры и карантинные мероприятия.

Известно, что всего в детсады башкирской столицы на 3 апреля 2020 года ходят 442 ребенка – их родители продолжают работать в обычном или усиленном режиме. Полный список детских садов, где сформированы дежурные группы, можно найти по ссылке.