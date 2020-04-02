2020-04-02T15:23:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Башкирии на 2 апреля 2020 года составило 10 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Башкирии на 2 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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Специалисты не стали рассекречивать данные о зараженных – пол, возраст и город новых больных пока остается неизвестным.Специалисты не стали рассекречивать данные о зараженных – пол, возраст и город новых больных пока остается неизвестным.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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2 апреля 2020 года стало известно о том, что в Башкирии число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 составило 10 человек. Первые данные появились на сайте Стоп.коронавирус, чьи специалисты следят за последними данными по вирусу в мире и стране. Позднее информацию подтвердил и региональный минздрав на ежедневном онлайн-брифинге по ситуации с коронавирусом. Число заболевших коронавирусом в Башкирии с каждым днем пока только растет.

Специалисты не стали рассекречивать данные о зараженных – пол, возраст и город больных пока остается неизвестным.

Под подозрением в стационарах республики на 2 апреля 2020 года по-прежнему продолжают находиться пациенты, их 106 человек, 14 из них – несовершеннолетние. Их анализы еще не готовы. Всего в регионе проведено 5816 исследований материалов людей с подозрением на коронавирус.

Есть и приятные новости – сегодня на брифинге сообщили, что вылечился еще один пациент. Его анализы на наличие коронавируса в организме отрицательные, и пациент выписан из больницы. Им оказался 51-летний мужчина, один из первых зараженных. Это уже второй человек, который поборол COVID-19 в Башкирии. Он больше не опасен.

Напомним, что число заболевших в республике растет каждый день. Если о последних двоих пока нет никакой информации, то седьмая и восьмая зараженные – жительницы Кумертау. Они являются подругами, совсем недавно женщины вернулись из Италии, где работали сиделками. До них были выявлены две сестры из Дюртюлей, 51-летний уфимец, 13-летний подросток из Авдона, студент из Франции и его сестра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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