В Башкирии на время режима самоизоляции на помощь одиноким пенсионерам и инвалидам пришли волонтеры

В Башкирии введен режим полной самоизоляции, а это значит, что все жители республики должны оставаться дома и не покидать свои квартиры без крайней необходимости. Исключение составляет лишь поход в ближайший магазин или аптеку, выгул собаки или поездка на работу. А что делать людям с ограниченными возможностями здоровья и одиноким пенсионерам? Ведь именно они сейчас находятся в особой группе риска по коронавирусу, и выходить на улицу для них очень опасно!

На помощь этой категории населения пришли работники некоммерческих соцслужб . Теперь пожилые люди и те, кто не может передвигаться самостоятельно, могут оставить заявку по номеру 8 (800) 200-34-11 (единая круглосуточная горячая линия ОНФ) или по телефону горячей линии штаба «Волонтеры-медики» 8(3472) 268–28–88. Они помогают доставить до квартиры продукты и лекарства, а также объясняют своим подопечным, как защитить себя от инфекции. С соцработниками провели подробный инструктаж, как не заразиться во время поквартирного обхода, раздали им инструкции и памятки, а соцработники, в свою очередь, поделились ими со своими подопечными. Многие пожилые люди, чтобы хоть как-то отблагодарить волонтеров, шьют и дарят им марлевые многоразовые маски.

Также волонтеры помогают лицам, которые недавно прибыли из-за границы и находятся дома на самоизоляции. Общение с такими гражданами происходит строго через дверь. Доставка продуктов и лекарств для них абсолютно бесплатная, а сами покупки оплачиваются в безналичной форме.

ЗА РАБОТУ С ГРУППОЙ РИСКА ПО КОРОНАВИРУСУ СОЦРАБОТНИКИ ПОЛУЧАТ ДОПЛАТУ

Также на днях стало известно, что теперь в Башкирии соцработники получат доплату за работу с людьми из группы риска по коронавирусу. Об этом сообщила вице-премьер республиканского правительства Ленара Иванова.

- Деньги уже должны были поступить в наши автономные некоммерческие учреждения — центры социального обслуживания населения. Суммы озвучивать не буду, но это достойные доплаты за этот благородный и самоотверженный труд, — заявила Ленара Иванова.

- Это прекрасная новость, ведь центры соцобслуживания – это НКО, которые находятся на самообеспечении. Они платят аренду и зарплату своим сотрудникам, но если НКО не выиграли тендеры, взять финансирование им неоткуда, - уверена председатель Общественной палаты региона Ольга Панчихина. - При этом они продолжают в период карантина оказывать услуги на дому для своих подопечных – лежачих больных, одиноких пожилых. Они помогают властям обеспечить им всемерную поддержку и внимание. Они ходят по магазинам для пожилых, рискуя своим здоровьем и жизнью, а у самих дома дети и родители.