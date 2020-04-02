2020-04-02T10:20:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Дезинфекция от коронавируса в Уфе: что и как обрабатывают в городе от вируса

Жилищные организации проводят дезинфекцию от коронавируса в Уфе постоянно, рассказываем что и как обрабатывают от вируса
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: мэрия УфыФото: мэрия Уфы
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По всей Башкирии действует режим повышенной готовности и в связи с этим меры по дезинфекции от коронавируса в Уфе усилены. Встает вопрос: что и как обрабатывают в городе от вируса?

Санитарная обработка ведется и на улицах, и в домах, и в магазинах, и на транспорте. Так, жилищные организации дезинфицируют от коронавируса в Уфе подъезды многоквартирных домов, в особенности первые этажи и места общего пользования. Обрабатывают от вируса входные группы, домофоны, ручки дверей, поручни, почтовые ящики, лифты и полы. Дезинфицируют от коронавируса в Уфе и детские площадки, хотя все они на данный момент закрыты для посещения.

Дезинфекция от коронавируса в Уфе ведется в подъездах, главным образом в местах общего пользования. Фото: мэрия Уфы

Дезинфекция от коронавируса в Уфе ведется в подъездах, главным образом в местах общего пользования. Фото: мэрия Уфы

«Все дезинфицирующие средства соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам», - заверяют власти города.

Дезинфекция от коронавируса в Уфе ведется также на улицах. Коммунальщики моют специальными составами проезжие части, пешеходные переходы и ограждения. Для этих целей пришлось перепрофилировать поливомоечную технику. Опрыскивают противовирусными средствами остановочные павильоны, причем со всех сторон, включая козырёк, сидение, урны и по периметру.

Автобусам, троллейбусам и трамваям в Уфе дезинфекция от коронавируса тоже показана. Специальными средствами обрабатывают ручки дверей, поручни, пластмассовые и металлические спинки сидений. Предприятия транспорта закупили не только дезинфицирующие средства, но и медицинские маски, перчатки и антисептики для водителей и кондукторов.

Автобусы в Уфе тоже проходят санобработку. Фото: мэрия Уфы

Автобусы в Уфе тоже проходят санобработку. Фото: мэрия Уфы

Из-за эпидемии меры защиты усилены и в магазинах. В городской администрации сообщают, что в торговых точках Уфы дезинфекция от коронавируса проводится каждый день, как и влажная уборка. Средствами с максимальной противовирусной активностью обрабатывают в первую очередь эскалаторы, кнопки лифтов, перила, дверные ручки, банковские терминалы и кассы. Кроме того, по поручению Роспотреба, дважды в день обрабатываются прилавки, трижды в день – санузлы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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