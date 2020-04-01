«Соседи по палате умирали. Было страшно»: молодая девушка из Уфы победила четвертую стадию рака

Многие люди, услышав, что у них рак четвертой стадии, просто теряют вкус жизни и готовятся умирать. Но эта история точно не про уфимку Ренату А., которая смогла пережить лейкоз последней стадии, девушка поменяла группу крови, обрела новый день рождения и знак зодиака и теперь наслаждается жизнью. О своей истории девушка поделилась на своей странице в Инстаграме.

ОТ ПРОСТУДЫ ДО РАКА

О своем диагнозе Рената узнала в 2017 году. Девушка переболела простудой, затем почувствовала себя хорошо, а потом болезнь снова вернулась. Тогда мама Ренаты вызвала скорую, медики назначили противовирусное, а состояние школьницы все ухудшалось. У Ренаты воспалились лимфоузлы, стала терять сознание, перестала кушать и ходить.

- Мама забила тревогу и повезла меня в инфекционную больницу. Там, первым делом, взяли анализ крови, показатели были критически высокими (лейкоциты 99, при норме до 10) и меня на скорой отправили напрямую в реанимацию Республиканской больницы, везли на каталке, - пишет Рената.

К утру анализы ухудшились в два раза, и медики экстренно провели пункцию (забор костного мозга) из тазовой кости, со слов Ренаты, вживую, без анестезии, потому что просто не было времени.

«У МЕНЯ РАК? ЭТО НЕВОЗМОЖНО!»

К сожалению, чуда не произошло, и диагноз лейкоз подтвердился. У Ренаты было 95% раковых клеток в крови и костном мозге. О диагнозе Рената узнала от мамы. Но самое ужасное произошло потом, когда девушка решила узнать о болезни подробней и зашла в Интернет. - Рак крови... У меня рак?! Это невозможно. Я не хочу так. Так хотелось нажать кнопку отмена, - вспоминает Рената.

30 минут слез, истерики, а потом Рената решила взять себя в руки и победить рак.

Пройдя несколько курсов химии, ее перевели из реанимации в палату на одного пациента и ухаживающего. Выходить нельзя было даже в коридор.

- Появлялись осложнения, двусторонняя пневмония, стоматиты, с которой боролись врачи, шаманы, энергопрактики и даже мулла, которого привезли родители, - говорит Рената.

Тогда она похудела на 10 кг, несколько недель ее едой были лишь круглосуточные капельницы. Врач сказал, что при выходе в ремиссию Ренате нужна будет пересадка костного мозга, и в ноябре 2017 года они с родителями поехали в Санкт-Петербург.

5 МЕСЯЦЕВ В БОЛЬНИЦЕ

Рената провела в больнице пять месяцев. Девушке делали химиотерапию, затем восстановление и снова химия. Соседи по палате и дети из других палат начали умирать. Рената вспоминает, что сначала ушел мальчик, который постоянно смотрел мультики, затем маленькая девочка.

- Тогда я узнала, что такое паллиативное лечение. Было страшно, что не всем медицина может помочь, - говорит Рената.

Она была одной из немногих, кому помогла химия – девушка надеялась, что справится без пересадки костного мозга.

- Тем более, выяснилось, что доноров подходящих для меня нет ни в России, ни в Германии. Родители сдали анализ на совместимость, мама подходит на 60%, папа на 50, - вспоминает девушка, что перевернули эту страницу навсегда.

После питерской клиники прошло полтора года чудесного времени: Рената окончила 9 класс, стала путешествовать по городам, поступила в колледж, выучилась на визажиста, у нее появилась очередь из клиентов. Девушка влюбилась в свою работу и жизнь, но на плановом осмотре 13 сентября ее огорошили – рак вернулся.

ЗАМЕНА ГРУППЫ КРОВИ И НОВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Далее – очередная химия, Рената лишилась волос, зато вышла в ремиссию. Сразу после нее 18 ноября 2019 года она с семьей снова летит в Санкт-Петербурге, где ее начинают готовить к пересадке костного мозга. 29 ноября операция проходит успешно, теперь эта дата – второй день рождения Ренаты.

- Моим донором стала мама, которая подходила мне на 60%. Кстати, она прекрасно себя чувствует после того, как поделилась со мной своим костным мозгом, - рассказывает Рената. - Я попала в те 60%, у кого костный мозг прижился на первом этапе. Теперь вместо моей второй группы крови у меня теперь первая, как у мамы.