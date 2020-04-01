«Собирали череп по кусочкам, как пазл»: девочка из Башкирии осталась инвалидом после происшествия во дворе

Десятилетняя Полина из Ишимбая с детства мечтает стать профессиональной танцовщицей. Педагоги прочили Полине звездное будущее, но несчастный случай в одну секунду перечеркнул все мечты малышки и ее родителей. В июле прошлого года на Полину свалился старый железный турник: девочка пережила сложную многочасовую операцию и лишь чудом выжила. Тогда следователи сразу возбудили уголовное дело, но спустя восемь месяцев родителям Полины пришло письмо, из которого они с ужасом узнали, что уголовное дело было закрыто.

Как так вышло, что ребенок остался инвалидом, а виновные в этом не понесли никакого наказания, разбиралась «КП-Уфа».

«ВРАЧИ БЫЛИ ГОТОВЫ К ЛЮБОМУ ИСХОДУ»

В тот роковой день, 17 июля 2019 года, Полина, как обычно, отправилась во двор, чтобы поиграть со своими подружками. Девочки резвились возле старого железного турника, на котором местные жители обычно развешивали на просушку белье. Желая показать подругам очередной гимнастический трюк, Полина повисла на турнике, то неожиданно тот свалился прямо ей на голову.

- Я в тот момент находилась на кухне, окно было открыто. Неожиданно я услышала пронзительный детский крик. Я тут же выскочила на улицу – дочь лежала на земле. Я схватила ее на руки, словно в тумане, хотела занести домой, но тут ко мне подбежал сосед и сказал, чтобы я ее положила на скамейку и не трогала. Что скорая уже едет, - с ужасом вспоминает подробности того рокового дня мама Полины Алена Леонтьева. – Сначала казалось, что дочь совсем не пострадала, кожа была целая, крови не было видно. А потом резко начал нарастать отек с правой стороны. Было понятно, что там все раздроблено в кашу…

Девочка перенесли многочасовую сложную операцию, но выжила

На скорой Полину привезли сначала в местную больницу, а потом перевезли в городскую больницу Стерлитамака. Когда хирурги сделали снимок, они ужаснулись – вся правая сторона черепа девочки рассыпалась на кусочки. Перелом правой лобной, височной, клиновидной костей черепа, перелом орбиты, тяжелый ушиб головного мозга и множественные подкожные гематомы. Счет шел на минуты, поэтому врачи приняли решение о срочной операции.

- Врачи созвонились с уфимским хирургом из РКБ, он сразу же приехал в Стерлитамак. Операция длилась несколько часов: череп собирали по кусочкам, словно пазл. Медики были готовы к любому исходу, но Полина выжила. Более того, она постоянно была в сознании – это и спасло ее от парализации и потери памяти. Она у меня сильная девочка, настоящий боец, - едва сдерживает слезы мама Полины.

После операции девочка неделю провела в реанимации, потом еще две недели в общей палате, после чего ее выписали домой. На выписке медсестры украдкой вытирали слезы: все успели привыкнуть и полюбить хорошенькую малышку, а ее спасение называли настоящим чудом.

«ТАНЦЫ – ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ»

Впрочем, еще одна операция Полине потом все же потребовалась. После тяжелой травмы асимметрия лица все же была заметна, один глаз находился ниже другого. Уфимский мануальный терапевт, который занимался с девочкой, посоветовал обратиться в московский институт пластической хирургии. Отец Полины отвез дочь в Москву на консультацию, но им посоветовали обратиться в Институт нейрохирургии им. Бурденко. Там на обследовании выяснилось, что у Полины есть трещина в основании черепа, а вечный насморк, на который жаловалась малышка, оказался вытекающим ликвором (жидкостью, питающей мозг – Ред.).

- И снова произошло настоящее чудо. Уже через две недели нам провели повторную операцию по квоте, абсолютно бесплатно. Все прошло удачно. А недавно нам, наконец, оформили инвалидность до 18 лет, - рассказывает Алена. – Конечно, впереди предстоит долгая реабилитация, да и пластическая операция еще потребуется.

До трагедии Полина активно занималась танцами. Девочка была главной звездочкой местного танцевального ансамбля, занимала призовые места в соревнованиях и выступала на концертах по всей республике. Конечно, после тяжелой травмы о профессиональных танцах пришлось пока забыть.

- Хотя Полина и после первой операции начала ходить на занятия, но уже для себя, поскольку быстро устает. Но дочь не сдается и верит, что обязательно вернется в ансамбль, и дальше будет покорять сцену, - улыбается мама Полины. – Как она постоянно мне повторяет: «Мама, танцы – это моя жизнь. Все обязательно будет хорошо». И я ей верю.

САМ ТУРНИК УВЕЗЛИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ

Сразу же после случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или указание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Тогда сыщики рапортовали, что собираются изъять и изучить документацию из управляющей компании, а также дать оценку ее работникам. Также была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что ребенку были причинены тяжкие телесные повреждения.

Полина так и не вспомнила, как на нее свалился железный турник

- Сразу было понятно, что турник свалился, потому что в нарушение всех правил он был просто закопан в землю, а не залит в асфальт. И уж наверняка коммунальщикам было известно, что такая опасная металлическая конструкция стоит во дворе. Следователь обещал нам, что все виновные будут обязательно наказаны, а что в итоге? Когда только все произошло, они приезжали, ничего толком не измеряли, все на глаз сделали, даже не изъяли этот турник, а просто все записали и уехали. А на следующий день турник просто вывезли по распоряжению директора нашей управляющей компании. И все! Все вещественные доказательства уничтожены, доказательств вины директора и мастера ЖЭУ, которые шли как подозреваемые, нет. Что мой ребенок остался инвалидом и вообще чудом выжил – за это никто не понес наказания! Более того, перед нами даже ни разу никто не извинился! – возмущается мама Полины. – Директор, которая проработала в этой компании 25 лет, уволилась по собственному желанию. Уголовное дело закрыли, виновных нет.

«МЫ БУДЕМ ДОБИВАТЬСЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ!»

Собирается добиваться справедливости через суд и адвокат семьи Леонтьевых Виктор Байбурин.

- Официальная причина прекращения уголовного дела в том, что невозможно провести экспертизу предмета, которым были причинены тяжкие телесные повреждения ребенку. Но ведь не провели эту экспертизу только потому, что сами правоохранители нарушили уголовно-процессуальное законодательство. В их обязанности входит принимать меры по сохранности следов преступления и вещественных доказательств. Они больше полугода обещали родителям разобраться и установить виновных, хотя знали, что этот турник исчез на следующий день. Что получается? В следствии просто помогли скрыть следы преступления виновным, поэтому они избежали уголовной ответственности.

Сейчас адвокат намерен добиться возбуждения уголовного дела в отношении определенных должностных лиц, а также возмещения морального ущерба, ведь Полине еще понадобится и реабилитация, и пластическая операция.