Режим полной самоизоляции в Уфе 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

В Уфе с 31 марта 2020 года действует режим полной самоизоляции из-за коронавируса. До какого числа он продлится и сколько будет действовать, пока не знает никто. Все зависит от того, как в городе в частности и в стране в целом будет меняться эпидемиологическая обстановка. Рекомендации по самоизоляции должны снять федеральные власти.

Режим полной самоизоляции предполагает, что горожанам необходимо максимально ограничить свое пребывание на улице. Выходить из дома разрешается в конкретно прописанных случаях:

- обращение за медпомощью;

- поход в магазин за продуктами;

- выгул собак (от дома нельзя отходить более чем на 150 метров)

- вынос мусора (только в своем дворе).

Что касается поездок на работу, то здесь понадобятся паспорт и спецпропуск. Разрешения на перемещение по городу в период полной самоизоляции в первую очередь получают местные власти, сотрудники правопорядка и соцслужб. Спецпропуска также должны иметь работники продуктовых и бытовых магазинов, а также аптек и общественного транспорта – всех сфер, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

Во время действия полной самоизоляции в Уфе за соблюдением режима будут следить полицейские, общественные организации и социальные службы. Сотрудники вправе останавливать граждан и проводить разъяснительные беседы, крайняя мера – составление административного протокола.

Полная самоизоляция – это не только про ограничения на выход из дома, но и про социальную дистанцию – как минимум полтора метра. Ее нужно соблюдать во всех общественных местах – от остановок и автобусов до магазинов.