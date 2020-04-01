«Горящий самолет влетел прямо в гущу вражеских автомобилей»: рассказ о герое ВОВ из Башкирии

«Комсомолка» продолжает публиковать письма и истории наших читателей, чьи родственники воевали за мирное небо над головой. Сегодня мы расскажем о Ямиле Сафаргалеевиче Галееве, уроженце Кушнаренковского района, который принимал участие в самых горячих сражениях и погиб на поле боя. Его подвиг должен остаться в памяти поколений, а республика – знать своих героев.

ВОЗДУШНЫЕ СТРЕЛКИ ПОГИБАЛИ ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ

Ямиль Сафаргалеевич Галеев родился в 1923 году в деревне Угузево Кушнаренковского района шестым ребенком в семье. Родители были обычными крестьянами среднего достатка – как и все содержали скот, занимались земледелием. Ямиль успешно окончил 7 классов местной школы и поступил в Кушнаренковское педагогическое училище, а после его окончания устроился учителем в Благоварский район, где проработал всего несколько месяцев, когда в конце 1941 года его призвали на войну.

- Сначала дядя пошел на курсы подготовки младших авиаспециалистов. После окончания курсов его отправили на фронт, где он проходил службу в авиационных частях Красной Армии в качестве авиамеханика, авиамоториста и воздушного стрелка, - рассказывает племянник героя, полковник юстиции в отставке Рауф Даукаев.

В декабре 1942 года Ямиля Галеева перевели в 566-й Солнечногорский штурмовой авиационный полк и назначили на должность воздушного стрелка.

- Как правило, летчики-штурмовики Ил-2 и члены экипажа погибали на первых десяти вылетах. Потери среди воздушных стрелков были еще более значительными, ведь их кабины были без бронезащиты. Единственной защитой от огня со стороны хвоста, самого опасного направления, была лишь стальная плита толщиной всего 6 миллиметров. От огня сбоку стрелок не был защищён вовсе. Итогом этого стали большие потери: на одного убитого лётчика Ил-2 приходилось 7 погибших стрелков, - вспоминает Рауф Даукаев. - Тех стрелков, которые оставались в живых после десяти штурмовок, награждали медалью «За отвагу», после пятнадцати – орденом «Красной Звезды».

В кабине Ил-2 помещались летчик и военный стрелок, который отбивал атаки противникаФото: Михаил ФРОЛОВ

К марту 1943 года Ямиль Галеев стал опытным воздушным бойцом; на его счету были десятки боевых вылетов. И ему пока везло: к июлю 1943 года он выполнил 38 боевых вылетов и не получил серьезного боевого ранения. За совершенные подвиги и мастерство при выполнении боевой задачи Ямиль Галеев награждался медалью «За отвагу», в октябре 1942 года получил орден «Красная Звезда» и многочисленные благодарности от командования.

- В нелётные дни Ямил Сафаргалеевич также не терял времени даром. Разбирал и смазывал свой тяжелый универсальный авиационный пулемёт УБТ, тренировался в быстрой его перезарядке и прицеливании, - вспоминает племянник героя.

«КОГДА ПУЛЕМЕТ ОТКАЗАЛ, ОТСТРЕЛИВАЛСЯ ИЗ СИГНАЛЬНОЙ РАКЕТНИЦЫ»

В период с февраля по март 1943 года 566-й авиационный полк принимал участие в Жиздренской операции Красной Армии, а с апреля по июнь выполнял задания по срыву железнодорожных и автомобильных перевозок на линиях «Киров – Рословль» и «Киров – Брянск», а также уничтожал аэродромы и самолеты противника. Летом 1943 года полк принимал участие в сражении на Курской дуге, экипажи полка ежедневно выполняли по два-три боевых вылета.

2 июля 1943 года полк, в котором служил Ямиль Галеев, принял активное участие в Орловско-Брянской операции. Во время боевых вылетов воздушный стрелок девять раз успешно отбивал атаки вражеских истребителей на свой самолет, а также отгонял самолеты противника, нападающие на другие советские штурмовики своей группы. Благодаря мужеству Ямиля Галеева экипажи выполняли боевые задачи, поставленные командованием, и без потерь возвращались на родной аэродром.

- 22 февраля 1943 года в ходе бомбежки железнодорожных эшелонов противника в районе станции Ясинок группа наших штурмовиков в составе четырех ИЛ-2 была атакована восемью вражескими истребителями ФВ-190. В районе цели Ямиль Сафаргалеевич с другими воздушными стрелками мужественно отражали многократные попытки нападения фашистов. В какой-то пулемет дяди отказал, но он не растерялся, а схватил ракетницу и отстреливался сигнальными ракетами, вводя в заблуждение противника. Даже, казалось бы, в безвыходной ситуации Ямил Сафаргалеевич смог прогнать истребителей неприятеля, и наши штурмовики не понесли потери, - вспоминает Рауф Даукаев.

10 июня 1943 года во время бомбежки военного аэродрома фашистов в Брянске экипаж первой эскадрильи штурмовиков ИЛ-2 был атакован группой немецких истребителей. Шесть раз фашистские истребители заходили в тыл и яростно атаковали наших бойцов, отстреливая их из пушек и пулеметов. Но прицельный огонь из пулемета Ямиля Галеева не позволил фашистам приблизиться близко к экипажу и попасть в цель. Более того, герою удалось даже сбить один из вражеских истребителей!

- И снова в самый ответственный момент пулемет дяди отказал. Находясь под градом пуль противника, он несколько раз успел разобрать тяжелое 24-х килограммовое оружие и устранить неисправность, продолжая отстреливаться от фашистов. Когда пулемет сломался окончательно, Ямиль Галеев снова проявил отвагу и находчивость и, отстреливаясь из ракетницы, отогнал немецкие истребители от своего штурмовика, - вспоминает племянник героя.

«ПАЛИ СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ, ПОВТОРИВ ПОДВИГ ГАСТЕЛЛО»

21 июля 1943 года Ямиль Галеев был награжден вторым орденом «Красная звезда» - за проявленную доблесть и мужество и образцовое выполнение боевых заданий командования в борьбе с немецкими захватчиками. Тогда же его мать, Мамдуда Галеева, в последний раз получила письмо от сына – он прислал ей свою фотографию с орденом на груди. А уже в начале августа 1943 года его экипаж не вернулся с боя…

О последнем бое экипажа Ямиля Сафаргалеевича рассказал один из летчиков полка, которому удалось выжить и вернуться с войны домой.

Ночью 2 августа 1943 г. командиру 224-й штурмовой авиационной дивизии Котельникову доставили зашифрованную телеграмму с пометкой «Весьма срочно». В телеграмме сообщалось, что на дороге Карачев – Хотынец советские самолеты Ил-2 штурмовали и обстреливали автомашины противника, и в какой-то момент один из штурмовиков был подбит залпом зенитной артиллерии фашистов, после чего загорелся и начал падать, при этом продолжая обстреливать противника. Затем горящий самолет врезался в гущу автомашин фашистов в деревне Яковлево. Экипаж Ил-2 героически погиб.

О подвиге погибшего экипажа Ил-2 писали все фронтовые газеты. Фото: Рауф Даукаев

- Позже стало известно, что это был штурмовик под управлением летчика Канаева и воздушного стрелка сержанта Галеева. Не на жизнь, а насмерть дрались 20 летние парни экипажа Ил-2 и смертью храбрых погибли в этом жестоком бою, по вторив еще раз бессмертный подвиг Гастелло. В те непростые времена экипажи часто не возвращались с задания, но об этом случае писали тогда все фронтовые газеты. Хочется верить, что память об этом великом подвиге, о герое-штурмовике будет жить вечно! – признается Рауф Даукаев.