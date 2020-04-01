Выплата безработным в Уфе 2020: какая положена компенсация, кому оплатят и как получить

Из-за эпидемии коронавируса десятки тысяч жителей Башкирии рискуют потерять работу. Чтобы помочь им, власти разработали специальный комплекс мер поддержки. С 30 марта 2020 года повышается максимальный размер выплаты безработным в Уфе. Рассказываем какая положена компенсация, кому оплатят и как ее получить. Если минимальное пособие составляет 1725 рублей по Башкирии, то максимальный размер выплат отныне - 13 949 рублей 50 копеек.

Важно понимать, что рассчитывается пособие в каждом случае индивидуально, исходя из среднемесячной заработной платы за последние три месяца и количества недель, которые человек отработал за последний год. Если вы трудились не менее 26 недель и получали белую зарплату более 25 тысяч рублей, то после увольнения вам полагается выплата как безработному в размере 75% от среднемесячной зарплаты, но не более максимального размера (13 949 рублей).

Выплата тем безработным в Уфе, которые получали зарплату "в конверте", будет минимальной - 1725 рублей.

Отдельный вопрос, как в условиях полной самоизоляции подать заявку на получение пособия по безработице. В Минтруда Башкирии работают над тем, что сделать процедуру дистанционной, но пока этот механизм не отстроен, гражданам придется подождать.

Из-за этого многие люди могут оказаться в непростой ситуации: работы они уже лишились, а на пособие подать не успели. Для них власти Башкирии создают фонд помощи продуктами. Нуждающимся людям будут привозить на дом продуктовые наборы. Списки тех, кто в нынешних условиях подпадает под категорию нуждающихся, составляются. Минтруда Башкирии принимает заявки от людей, оказавшихся в сложной ситуации, по телефонам горячей линии.

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