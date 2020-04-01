Спецпропуска для перемещения граждан в Уфе в период полной самоизоляции: кто получит и где будут выдавать

На территории Уфы с 31 марта 2020 года действует режим полной самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Для беспрепятственного перемещения граждан в Уфе в период самоизоляции требуются спецпропуска. Самостоятельно покидать квартиру разрешается в исключительных случаях: в сопровождении медиков при оказании соответствующей помощи, при походе в ближайший магазин, выгуле домашних животных (не далее чем 100 метров от дома) и выносе мусора.

В остальных случаях – например, для рабочих поездок – жителям необходимо иметь специальные пропуска. В Уфе таковых два типа: пластиковый с уникальным номером (выдается муниципальным служащим, работникам предприятиям жизнеобеспечения и волонтерам) и бумажная справка (выдается работающим гражданам от предприятий).

Образец спецпропусков

Чтобы получить пластиковые спецпропуска, необходимо обратиться в группу по приему заявок на выдачу индивидуальных и автотранспортных пропусков и предоставить перечень сотрудников, работающих в непрерывном режиме. Номера контактных телефонов: 8-917-800-37-68, 8-917-800-37-53. Спецпропуска выдаются в ежедневном режиме с 1 апреля в период с 14:00 до 20:00.

Второй вариант пропуска – справка с места работы. Она подтверждают тот факт, что нахождение сотрудника на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации. Форма этого документа уже определена городскими властями. Вы можете скачать ее по ссылке или ознакомиться со сканом ниже. В справке нужно указать номер телефона отдела кадров для удостоверения личности работника. Отдельно оговоримся о транспортных средствах – независимо от форм собственности, для них должны быть выписаны путевые листы.

Форма справки от работодателя

Уфимцам, помимо спецпропусков, необходимо иметь при себе и паспорт – эта мера регламентируется указом главы Башкирии о полной самоизоляции.

Резюмируем: для беспрепятственной поездки на работу в Уфе в период самоизоляции горожанин должен взять с собой спецпропуск (пластиковый или справку с места работы) и паспорт. Если есть машина, то необходимо оформить путевой лист.

По всем вопросам следует обращаться в колл-центр уфимской администрации: 8-800-250-56-04.