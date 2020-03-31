Социальная дистанция в Уфе: какие существуют нормы, и для чего необходима

С 20.00 31 марта с ведением режима полной самоизоляции в Башкирии необходимо держать социальную дистанцию, чтобы не заразиться коронавирусом.

ГДЕ НУЖНО СОБЛЮДАТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ?

Покидать квартиру можно только, если ты отправляешься в магазин за продуктами или в аптеку за лекарствами, или едешь на работу. При этом граждане обязаны помнить о социальной дистанции – то есть при посещении магазинов и аптек, стоя на остановках или во время поездки в общественном транспорте необходимо держаться от других людей на расстоянии 1,5 метров. Именно это расстояние способно защитить горожан от опасности заражения коронавирусом.

ЕСТЬ ЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ В СОБЛЮДЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ?

Единственным исключением в соблюдении социальной дистанции является оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Оно и понятно, сложно соблюсти дистанцию в 1,5 метра, находясь в тесном салоне автомобиля.

ЗАЧЕМ НУЖНА СОЦИАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ?

Всемирная организация здравоохранения считает социальную дистанцию одним из самых эффективных способов защиты от коронавируса. Ведь чихающий и кашляющий человек может разносить вирус, и только находясь на достаточном от него расстоянии, можно уберечься от заражения. Конечно, не стоит забывать носить защитные маски, а также тщательно мыть лицо и руки по возвращению домой.

В НЕКОТОРЫЕ МАГАЗИНЫ БУДУТ ЗАПУСКАТЬ ПО ОДНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ

Кстати, именно из-за требования соблюдения социальной дистанции в некоторые магазины в Уфе будут запускать только по одному покупателю. В первую очередь, это касается тех магазинчиков, чья площадь не превышает 50 метров.

- Магазины в шаговой доступности с маленьким залом до 50 квадратных метров посетителей будут пускать по одному, если площадь больше - то по 2 или 3 покупателя, – уточнила заместитель начальника Управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Эльвира Матвеева.

Тем временем в столичных гипермаркетах уже появились специальные разметки, которые напоминают посетителям о необходимости соблюдения полутораметровой социальной дистанции.